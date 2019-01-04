Партия Мураева подала в суд на ЦИК за закрытие избирательных участков в России

Партия "НАШИ", лидером которой является экс-регионал, одиозный народный депутат Евгений Мураев, подала в суд на Центральную избирательную комиссию за закрытие 5 избирательных участков на территории России. Стоит заметить, что украинцы, проживающие в РФ, – электорат Мураева и его партии.

Соответствующий иск был зарегистрирован шестым Апелляционным административным судом 4 января, сообщил в Facebook Мураев.

24 канал сообщал, что 31 декабря ЦИК закрыла участки для голосования на украинских выборах в России. Зато украинцы, живущие в РФ, смогут проголосовать в посольствах Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

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В опубликованном на официальном сайте партии документе говорится, что у ЦИК для похожих решений якобы не было законных оснований, но в результате ее действий миллионы украинцев, находящихся на заработках в РФ, не смогут проголосовать на выборах президента.

Истец также утверждает, что решение ЦИК не опирается ни на какие факты, ни на судебные решения, в то время, как отсылка к представлению МИД не может быть таким основанием, поскольку оно не является обязательным к исполнению для Центризбиркома.

Мураев также отметил, что решение ЦИК якобы нарушает международные нормы и принципы в области избирательных и политических прав, в частности, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Международный пакт о гражданских и политических правах.

К слову, ранее подать в суд на ЦИК по такой же причине пригрозил еще один пророссийский политик-украинский нардеп, председатель партии "За життя" Вадим Рабинович.

Что известно о Евгении Мураеве и его партии "Наши"?

Народный депутат Украины от Партии регионов 7 и 8 созывов. С июня 2016 года стал внефракционным, был председателем политсовета партии "За жизнь", однако покинул политсилу. В конце сентября 2018 года Мураев заявил, что создал и стал председателем новой политической партии "НАШИ". Отметим, что в России уже несколько лет существует политическая партия с идентичным названием.



Мураев владел 100% прав на телеканал NewsOne, но в конце августа на 3 года передал управление телеканалом заместителю главы администрации экс-президента Януковича Андрею Портнову. В сентябре новым владельцем NewsOne стал человек лидера пророссийской ГО "Украинский выбор", кума президента России Виктора Медведчука – бывший таможенник Тарас Козак.



Мураев также недавно создал и стал владельцем телеканала "НАШ". Канал незаконно появился в украинских телевизорах 7 ноября на месте женского телеканала "Макси-ТВ". То есть в эфире один канал, который имел лицензию на вещание, внезапно сменился на совершенно другой без предупреждений, разрешений и других необходимых юридических процедур, с которых начинается законная работа СМИ.



Мураев известен своими украинофобскими взглядами. Назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом", а с началом боевых действий на Донбассе заявил, что это "гражданский конфликт", отметив, что две стороны получают поддержку от иностранных государств: Украина со стороны США, а боевики – России. Выступает против декоммунизации. Комментируя перспективы вступления Украины в НАТО, Мураев заявил, что там "не ждут". Также Мураев заявлял, что политзаключенный Олег Сенцов "готовил взрывы и поджоги" и "для части населения" он является террористом.