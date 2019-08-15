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      Партия Порошенко подаст в суд на свой же закон, чтобы убрать главу ГБР, – Труба

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      Роман Труба
      Роман Труба / Фото Андрея Гудзенко

      Нардепы "Европейской солидарности" намерены лишить полномочий главу Государственного бюро расследований Романа Трубу путем отмены своего закона о ГБР. Сейчас лидер фракции Петр Порошенко фигурирует уже в 12 делах бюро.

      Депутаты считают, что тогдашний Президент Украины Петр Порошенко не имел права назначать своих членов комиссии по избранию директора ГБР, написал Роман Труба в своем Telegram.

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      Он пояснил, что фракция "Европейская солидарность" намерена подать в Конституционный суд, поскольку нормы закона якобы не соответствуют Конституции Украины.

      Три года назад Порошенко делегировал своих представителей в состав конкурсной комиссии, механизм работы которой, напомню, определили его депутаты из БПП. Три года эта комиссия бесперебойно работала, и вопросов к ней у пятого президента не возникало.
      – пишет Труба

      Закон предусматривает, что эта комиссия назначает не только директора ГБР и его заместителей, а еще около 160 сотрудников ГБР руководящего звена и управление внутреннего контроля. Труба уверяет, что два года назад фракция "вцепилась в эту норму мертвой хваткой, как ни просили ее изменить".

      "Есть ли логика в этих действиях? Конечно – она очень "политическая": поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 производств, участником которых он является, значит нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности", – подытожил Труба.

      Ранее суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи. Однако, пятого украинского президента ГБР может допросить таким образом только с его согласия.

      Что такое ГБР?
      Это Государственное бюро расследований. Данному органу подследственны высшие должностные лица, совершившие военные преступления, правоохранители и сами же служащие антикоррупционных органов.

      Грубо говоря – это нечто похожее на американское ФБР: борьбой с организованной преступностью, терроризмом и убийствами, а также расследованиями дел о пытках и жестком обращении со стороны работников силовых структур – полиции, прокуратуры, СБУ и Антикоррупционного бюро.

      Кроме того, если прежде за военные преступления отвечала военная прокуратура, то теперь это компетенция ГБР.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Законодательство Государственное бюро расследований Роман Труба Конституционный суд
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