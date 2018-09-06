Партия Порошенко поддержит новый избирательный закон, если он им понравится, – журналистка

По новому законодательству к власти будут проходить по открытым спискам те, кто набрал больше всего голосов.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказала журналистка Анастасия Крымова.

Читайте также: Сколько стоит место в Верховной Раде и как изменить ситуацию

По ее словам, в таких условиях депутаты не смогут подкупить избирателей, потому что это будет им очень дорого.

"Они смогут "засеять" только один регион. Например, всю Киевскую область подкупить гречкой или сахаром не удастся. Это хорошо ударит по карману каждого кандидата", – отметила Крымова.

Андрей Парубий до середины осени пообещал принять изменения в избирательное законодательство, и сейчас все депутаты это поддерживают.

На словах они все поддерживают, но другое дело дойдет ли оно до голосования в октябре. Потому что сейчас есть 4,5 тысячи поправок – это очень много и только две-три недели может длиться лишь их рассмотрение,

– сказала журналистка.

Также многое зависит от крупнейшей партии в парламенте "Блок Петра Порошенко". Председатель фракции Артур Герасимов заявил, то, что приняли в первом чтении они точно не поддержат. Если законопроект будет проработан, как им нравится, то тогда "БПП" возможно проголосует.

"Если же им не понравится, то они собираются самостоятельно делать другой законопроект. Это затягивание, и до следующих парламентских выборов мы можем не получить новое избирательное законодательство", – подытожила Анастасия Крымова.