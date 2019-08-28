Партия "Слуга народа" провела съезд: о чем говорили и кто давал наставления

Партия "Слуга народа" провела последнее совещание перед началом работы в Верховной Раде. Советы своим соратникам решил дать Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщила журналистка 24 канала.

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Местом встречи выбрали выставочный центр "Парковый", который расположен в нескольких минутах ходьбы от парламента. "Слуги народа" начали съезжаться туда в 16 часов и слушали наставления 2 часа.



На съезде было много журналистов / Фото 24 канал, Мария Писаренко

Как рассказали новоизбранные депутаты, час выступал президент Владимир Зеленский, обращался с речью к избранникам и рассказывал о вызовах. Это была двусторонняя беседа, а не выступление в типичных традициях.



Перед "слугами народа" выступал президент Зеленский

В целом они уже наработали много законопроектов, которые, по мнению президента и партии сделают жизнь украинцев более демократичной.

Выступали также Руслан Рябошапка, Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков, но потом они поехали в Верховную Раду. Также новоизбранные депутаты пообещали завтра много сюрпризов.

На съезде партии выступал и возможный будущий премьер Алексей Гончарук. Однако, как возможного премьера его не представляли.



Какие партии прошли в Верховную Раду IХ созыва и сколько мест они там займут / Инфографика 24 канала