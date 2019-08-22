Партия такое не поддерживает, – депутат "Слуги народа" извинился за оскорбления коллегами СМИ

Депутат от "Слуги народа" Владислав Криклий извинился за обидные слова своих коллег по партии Александра Дубинского и Максима Бужанского в отношении журналистов и телеканалов.

"Я прошу прощения за такие слова своих коллег. Я считаю, что это неправильно и такие вещи партия точно не будет поддерживать", – так ответил Владислав Криклий в прямом эфире 24 канала.

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"Я думаю, что каждый должен отвечать за себя самостоятельно, поэтому здесь надо обращаться лично к господину Дубинскому, но мы однозначно такие вещи не поддерживаем и, наоборот, будем вопросы этики и поведения депутатов поднимать", – сказал он.

Я лично не готов отвечать за их поступки и репутационно нести какие-то потери из-за того, что кто-то из коллег считает, что можно на таких вещах поднимать "хайп" или привлекать внимание такими заявлениями,

– отметил Криклий.

Депутат от "Слуги народа" считает, что внимание партия должна привлекать тем, что будет динамично принимать много полезных законопроектов об Украине, а не о том, чтобы оскорблять представителей СМИ.

"Я не знаю, будет ли на такие действия реакция руководства фракции, здесь лучше к ним обращаться, но мне кажется, что это было бы вполне логично", – добавил Криклий.

Что известно об оскорблениях депутатов "Слуги народа" в отношении представителей медиа

22 августа избранный нардепом от "Слуги народа" Александр Дубинский обозвал "чучелом" политолога Николая Давидюка и оскорбил 24 канал, который опубликовал высказывания этого эксперта.

"Здесь очередное чучело которое решило, что оно политолог, для чего приписало мое имя к скандалу с ТО и журналом "НВ". В частности, чучело заявило, что "Максим Бужанский и Александр Дубинский – это публичные истории", – написал Дубинский в Facebook, добавив фото Давидюка с оскорбительной подписью.

А накануне Бужанский обозвал "тупой овцой" журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич.

"Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержанны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Очередная тупая овца, представляемая журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем "Слуги народа" заявила, что я ностальгирую по СССР и "временами Януковича"... тупая овца из одиозного СМИ", – написал Бужанский.



Сообщение Бужанского в Telegram

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