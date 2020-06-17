Филатов и другие городские головы создают "партию мэров": кто туда войдет и когда презентация
Мэры ряда областных центров создают партию "Пропозиция" для совместного участия в местных выборах в октябре 2020. Мэры запланировали официальную презентацию партии на 19 июня.
Руководителем партии в реестре указан глава одного из департаментов мэрии Днепра Андрей Пильченко. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники.
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Издание отмечает, что мэры ведут себя довольно сдержанно, не комментируют предстоящее событие, объясняя свою позицию тем, что на них оказывается постоянное давление, в том числе со стороны силовиков.
Какие мэры предварительно дали согласие на участие в партии
- Борис Филатов (Днепр),
- Александр Сенкевич (Николаев),
- Алексей Каспрук (Черновцы),
- Сергей Сухомлин (Житомир).
Мэр Киева Виталий Кличко не участвует в создании проекта, но тоже будет приглашен на презентацию партии мэров. На 3 июля запланирован первый съезд новой партии.
Почему создают "партию мэров"?Дело в том, что в течение последних месяцев отношения представителей местной власти и центральной несколько обострились. В частности, мэры городов иногда критиковали решения властей относительно жесткого карантина.
В то же время президент Владимир Зеленский ставил в один ряд с сепаратизмом бунт городских голов против решений центральной власти, потому что считает, что это вредит не президенту, а Украине.