Мэры ряда областных центров создают партию "Пропозиция" для совместного участия в местных выборах в октябре 2020. Мэры запланировали официальную презентацию партии на 19 июня.

Руководителем партии в реестре указан глава одного из департаментов мэрии Днепра Андрей Пильченко. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники.

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Издание отмечает, что мэры ведут себя довольно сдержанно, не комментируют предстоящее событие, объясняя свою позицию тем, что на них оказывается постоянное давление, в том числе со стороны силовиков.

Какие мэры предварительно дали согласие на участие в партии

Борис Филатов (Днепр),

Александр Сенкевич (Николаев),

Алексей Каспрук (Черновцы),

Сергей Сухомлин (Житомир).

Мэр Киева Виталий Кличко не участвует в создании проекта, но тоже будет приглашен на презентацию партии мэров. На 3 июля запланирован первый съезд новой партии.

Обратите внимание! Ранее мэр Львова Андрей Садовый высказался по поводу идеи создания "партии мэров": объединяться можно на принципах идеологии, а не на профессиональных принципах.