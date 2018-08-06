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Партнер Apple и Intel потерял 250 миллионов долларов из-за компьютерного вируса

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TSMC потеряла 250 миллионов долларов
TSMC потеряла 250 миллионов долларов / Фото из свободных источников

Один из крупнейших производителей полупроводниковых изделий, компания TSMC, в минувшую пятницу, 3 августа, подверглась вирусной атаке, в результате которой большая часть производственных линий остановилась. По предварительным оценкам ущерб от атаки составляет 3% квартальной выручки (250 миллионов долларов), а последствия от инцидента будут ощущаться до конца года.

Об этом сообщает издание DigiTimes.

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В компании отметили, что периодически подвергались вирусным атакам и раньше, однако это первый случай, когда было остановлено производство. К сожалению, инцидент приведет к задержкам в поставках и дополнительным расходам. К середине вчерашнего дня сотрудники компании восстановили работоспособность 80% линий, а сегодня, 6 августа, ожидается полное восстановление трудоспособности.

Вспышка вируса возникла из-за неправильных действий во время установки нового программного инструмента, и вредоносная программа мгновенно распространилась по корпоративной сети, как только инструмент был активирован.

Что такое TSMC?Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – крупнейший производитель полупроводниковых микросхем в мире с долей рынка 56% на 2017 год. Среди его клиентов числятся Apple, NVIDIA, Qualcomm, Intel и AMD.

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Теги: Техно Гаджеты Хакерская атака хакеры Кибербезопасность
Источник: 24 Канал
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