Партнерские роды: стоит ли пускать мужей в родзал

Нужен ли папа в родзале? Что он там будет делать? Как подготовиться и не падать в обморок? Какова роль доулы и зачем она нужна при родах? Ответы на эти и другие сомнения 24 каналу дала психолог, инструктор по подготовке к родам, доула Тамара Андреева. Делимся деталями.

В первой части интервью Тамара рассказала, надо ли готовиться к беременности, как правильно питаться и что делать, чтобы послеродовая адаптация для мамы прошла как можно мягче.

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Кто такая Доула? Это помощница при беременности и во время родов, оказывающая практическую, информационную и психологическую поддержку. В отличие от акушера, доула не использует медицинские методы.

Что стоит проговорить перед родами

Партнерские роды сейчас достаточно популярны. Но Вы упоминали о падающих в обморок мужчинах. Наверно, это индивидуальная история – стоит ли звать на роды мужа, партнера?

Когда ко мне приходит пара на подготовку, я всегда провожу тесты и смотрю на совместимость, на моменты, которые им стоит проработать. Но очень важно перед партнерскими родами, если партнером будет папа (потому что это могут быть и другие люди, друзья, родители, доулы – профессиональные партнеры в родах), важно сразу, еще перед родами, озвучить, что он имеет право уйти из родзала, если будет чувствовать себя тревожно или некомфортно. И это нормально. Это не проявление слабости. Наоборот, это сильно: признать и выйти. И что вы его любите так же, это не влияет на ваши чувства и отношения. Что вы тоже имеете право попросить его покинуть родзал. Это не про то, что он плохой партнер и не справился, а про то, что сейчас вы так почувствовали. И что он имеет право сопровождать так, как он чувствует. До того момента, как ему комфортно, и вам. Когда пара так договаривается, то никаких проблем не возникает.

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Когда папа идет, как герой на амбразуру – это очень плохо заканчивается. Или, когда мама его притягивает за уши, потому что "у всех сходил, а ты не идешь". Это вызывает в дальнейшем формирование разных проблем, скандалов. Это такая рыхлая почва, которая просто "всасывает" семью в ненужные разбирательства. Потому важно озвучить свои границы, потребности и понимание этого процесса. Когда есть взаимопонимание в семье, то никаких проблем не происходит.

У меня часто бывает, когда приглашают меня вторым партнером, и папа есть, мы договариваемся, что мама может попросить выйти меня или папу. Бывают ситуации, когда уже во время потуг мама просит мужа выйти, а как только ребенок рождается – быстро зовет его к себе. Потому что он ей важен. Есть какие-то внутренние, глубинные причины, и понимание, что так можно поступить, дает расслабление и комфорт – то, к чему мы стремимся, сопровождая беременную в родах.



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Что делать партнеру

Какая роль папы, партнера, в родзале? Что он там делает?

Обеспечивает женщине безопасность и комфорт.

Держит за ручку, гладит по плечику?

По-разному. Может быть и массаж, и разговор, и просто присутствие рядом. Задача папы – обеспечить удобство и комфорт, как и в жизни. Это и включить-выключить свет, подать водичку, сводить в туалет, позвать доктора, если есть необходимость.

Конечно, папе важно бывать на лекциях и понимать, что там происходит, до того, как прийти в родзал. Если придет неподготовленный – может делать лишнее или то, что может навредить. Эмоции мама очень классно зеркалит от партнера. Она в нем чувствует поддержку, защиту, как мы в детстве чувствовали это от родителей. И когда родители тревожатся, не доверяют – дети это чувствуют и пугаются еще больше. И потому партнеру важно уметь расслабиться, почувствовать, что все прекрасно, и передать этот настрой женщине. Когда есть уверенность и вера в женщину, что она сможет пройти роды, она справится, – тогда они вместе хорошо справляются. Если партнер растерялся, задрожал – нужно ему уйти, погулять, попить кофе, а потом вернуться позже. Потому что для женщины важна безопасность, и вера в нее.

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И бывает такое, что даже если муж ходил вместе на подготовку – все равно пугается?

Конечно, бывает. И я очень горжусь своими выпускниками, потому что они умеют это признать, озвучить, прожить. А не просто закрыться – и потом искать крайних. Это круто, когда человек может быть таким, как он есть.

Зачем и кому нужна доула

А какова роль профессионального партнера – доулы? Может ли она заменить мужа, например, нужно ли? Всем ли нужна помощь доулы?

Доула необходима, наверно, всем, просто каждый приходит к этому в свое время. Доула – это тоже про комфорт и безопасность. Это поддержка. Она умеет подобрать ключик к каждой женщине.У нас в Украине есть организация АФПБ (Асоціація фахівців з природнього батьківства – "24"), которая выдает сертификацию доулам, и я там обучалась. С 2010 года эта организация функционирует в Украине. Важно при выборе доулы интересоваться ее образованием. На сегодняшний день есть много доул, которые не проходили специальную подготовку. И, к сожалению, это тоже может быть травматично для женщины и ее семьи. Потому к этому нужно серьезно подходить. На сайте АФПБ есть списки сертифицированных доул, и из них можно выбирать свою.



Партнер на родах обеспечивает психологический комфорт и чувство безопасности для мамы

Доула в родах идет за женщиной, ее задача – понять, что важно именно этой маме. И при этом, имея огромное количество инструментов и всего – мы не рассказываем маме, как ей рожать. Мы идем за ее потребностями. И в этом весь секрет – в создании безопасного пространства, в котором роды проходят намного мягче, проще, легче. И есть исследование ВОЗ об изменении статистики родов с доулами. По официальной статистике – с доулами снижается на 40% количество кесаревых сечений. К ним есть прямые показания, а есть косвенные. В моей практике при не прямых показаниях к кесареву сечения такой риск снижается на 80% при моем сопровождении. Когда есть прямое показание по медицинским показателям – тут понятно. А когда есть возможность, что женщина это сама пройдет – при ее вере и поддержке, это дает очень много сил.

То же самое – с травматизацией перед родами. Она очень снижается, потому что женщина чувствует себя защищенной, в комфорте.

Если это трудные роды, они тоже бывают в нашей практике, то мощная любовь и поддержка, которая дается женщине, помогает прожить это намного легче и менее травматично.

Как сотрудничают доула и врачи

Как доула контактирует с доктором, как это происходит?

Мы никак не контактируем. Только с мамой и семьей. Когда приходим в родзал – знакомимся с бригадой, потому что доуле важно создать благоприятную атмосферу. В начале, когда я ходила в роды, меня узнавали врачи, в некоторых роддомах чувствовался какой-то протест. Важно было это сгладить – улыбка, анекдот, комплимент. Это все давало классные результаты. Сейчас, через 8 лет, ко мне уже относятся легче и спокойней. Многие знают, слышат. И многие доктора, которые со мной уже сопровождали роды, расслабляются и понимают, что сейчас будет все классно. Иногда слышу от докторов: "Что ты с ними делаешь?". Но мне это приятно – что действительно моя работа и мой опыт получают поддержку от таких профессионалов, которые много-много лет в этом, и понимают, что доула – это полезно.

То есть – вы никак не "контролируете" врачей, не "подсказываете" им, что делать?

Нет. Доула не имеет медицинского образования, как правило. Мы не можем контролировать докторов, это их узкая специализация. Доула может объяснить, поддержать, помочь выбрать что-то. У женщины в роддоме есть информационное соглашение, и она сама принимает решение в том или ином случае, который идет в ее ситуации. Также может быть собран консилиум. Если женщине что-то не нравится, или кажется неправильным какое-то назначение, она может позвать всех докторов, кто есть в роддоме, и каждый высказывает свою точку зрения. На сегодняшний день у женщины очень много прав в роддоме.

А доула – это эмоциональная поддержка, не юридическая. Потому сложно сказать, что именно она делает. Но все, кто были в сопровождении с доулой во второй и третий раз тоже зовут доулу. Понимают, что это комфорт. И очень многие доктора уже тоже оценили эту профессию, понимают, что с доулой намного проще, легче. Женщина все время под присмотром, доктора всегда позовут вовремя, и он сможет вовремя оказать помощь.

А те, кто до сих пор агрессивно относятся к профессии доулы – мне непонятны. Потому что доула занимается своим, доктор – своим, а акушерка – своим. И работы всем хватит. Мы не переходим границы профессии.

В следующей части интервью с Тамарой читайте о простоте и сложностях грудного вскармливания.

Фото из личного архива доулы.

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