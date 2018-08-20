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Партнерство с Россией, к которому стремится Меркель – это иллюзия, – немецкое издание

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Парстнерство ФРГ с Россией – это иллюзия
Парстнерство ФРГ с Россией – это иллюзия / ТАСС

Российский президент Владимир Путин 18 августа посетил канцлера Германии Ангелу Меркель после того, как три месяца назад она побывала у него в Сочи. Два политика имеют много тем для обсуждений, и глава Кремля, по понятным причинам, выдвигает на первый план укрепление экономических отношений между двумя странами.

Путину важно экономическое сотрудничество с ФРГ, поскольку американский Конгресс проводит крайне жесткую санкционную политику в отношении России, которая не оставляет Дональду Трампу никаких шансов в улучшении отношений с РФ. Этому Путин по сути тоже ничего не может противопоставить, говорится в статье немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Автор публикации Клаус-Дитер Франкенбергер уверен, что партнерство с Россией, к которому, очевидно, стремится Меркель, – это иллюзия.

"Несколько лет назад многие политики и бизнесмены в ФРГ были уверены, что Германия и Россия – стратегические партнеры. Аннексия Крыма, российские действия на востоке Украины и кибератаки на Западе доказали, что это было и остается иллюзией. Разногласия между двумя странами в других областях – тоже не тот материал, из которого можно было бы соткать стратегическое партнерство. Напротив, Россия при Путине стала отстраняться от Запада и вести себя в отношении к нему враждебно, как точно сформулировал министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас после вступления в должность. За эту реалистичную оценку его критиковали друзья России с его же партии СДПГ. Они требуют больше диалога с Москвой, как-будто этот диалог когда-то прерывался", – поясняет журналист.

Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа провели переговоры в Берлине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Меркель обменялись мнениями о ситуации в Украине и проявили сочувствие по поводу того, что существует тотальная пробуксовка процесса по имплементации минских договоренностей. Как сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, Меркель предложила Путину ввести на Донбасс 30-40 тысяч "голубых касок" (миротворцев ООН). Журналист говорит, что Меркель, возможно, предлагала создать там международную администрацию. Однако, неизвестно, правдива ли эта информация, так как политики говорили за закрытыми дверями и без переводчиков. Никаких заключительных заявлений после встречи также не было.

Теги: Новости России Новости политики Владимир Путин Ангела Меркель Новости США
Источник: 24 Канал
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