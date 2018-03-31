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Парубий объяснил, откуда у него в декларации появилась новая квартира во Львове

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Андрей Парубий объяснил, откуда в декларации новая квартира
Андрей Парубий объяснил, откуда в декларации новая квартира / Фото из свободных источников

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий после представления электронной декларации за 2017-й год, объяснил, откуда у него взялась квартира во Львове.

В электронной декларации за 2017-й год спикер Парубий отметил, что в конце года стал владельцем квартиры во Львове площадью 92 квадратных метра.

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Впоследствии на своей странице в Facebook объяснил, что эта квартира не является новоприобретенной, а он в ней уже много лет живет вместе с семьей.

После женитьбы я все время проживал с семьей вместе со своим отцом в квартире во Львове, над его квартирой переоборудовал чердак в отдельную мансарду. Фактически, родительская квартира и переоборудованный чердак над ней были отдельными помещениями, но в документах значились как один объект недвижимости. Все это помещение было оформлено на моего отца и моего брата,
– отметил Парубий.

По его словам, "всегда не хватало времени, чтобы документально упорядочить имущественные дела", но после того, как в прошлом году некоторые "неправильно" писали о его декларации, таки решил это сделать.

"Поэтому вместе с семьей решили оформить каждую квартиру как отдельную, и соответственно я переоформил свое право собственности на квартиру. Это произошло путем дарения от моих близких родственников, о чем указано в моей декларации", – пояснил спикер.

Он также добавил, что указал в декларации еще одну квартиру во Львове площадью 41,58 квадрата, в которой и не проживает, и не обладает ею, но был там "прописан".

В этой квартире я не имею никакой доли собственности, более того – по состоянию на сейчас я уже выписан из этой квартиры,
– заверил Андрей Парубий.

Парубій квартира

Ранее электронную декларацию за 2017-й год показал премьер-министр Владимир Гройсман. Согласно ей, доходы главы правительства за год составили 17 миллионов гривен.

Теги: Новости политики Новости Украины е-декларирование Новости Львова Доходы политиков Недвижимость Андрей Парубий
Источник: 24 Канал
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