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Парубий обнародовал сложности, что возникли в Раде перед голосованием за Антикоррупционный суд

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Андрей Парубий
Андрей Парубий / NurPhoto

Спикер украинского парламента Андрей Парубий утверждает, что голоса для поддержки закона о Высшем антикоррупционном суде будет найти непросто. Правда, по его словам, если все же будет найдена согласованная позиция, то рассмотрение этого вопроса займет 5-6 часов.

Такое заявление политик сделал в эфире телеканала ICTV.

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"Могу сказать, что переговоры продолжаются не на таких крайних позициях, они идут к сближению. У меня есть сдержанный оптимизм относительно того, что мы сможем выйти на согласованные решения до момента конечного, заключительного голосования за Высший антикоррупционный суд. Здесь нужна добрая воля всех и чувство ответственности. Вопрос шире, чем просто борьба с коррупцией", – подчеркнул глава парламента.

По его словам, в целом найти голоса – непросто, поскольку, если не будет согласована позиция о полномочиях общественного совета международных экспертов, то принятие закона будет иметь меньше шансов из-за того, что решения принимают все фракции.

"Но понимаю, что окончательное решение будет по фракциям... И надо будет провести раунд переговоров со всеми фракциями также, хотя все они представлены в комитете. Но если будет найдена согласованная позиция, то я знаю как председатель ВРУ, как это можно будет пройти достаточно динамично – по 5-6 часов и затем выйти на принятие решений", – отметил спикер.

В то же время он подчеркнул, есть риски, что такой компромисс не будет найден.

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Я понимаю, почему есть риск, что не получится. Если не будем иметь единого согласованного решения, фактически все предложения будут поставлены на голосование, ни одно из них не пройдет и останется эта норма об общественном совете международных экспертов в редакции первого чтения. Вот почему я так отчаянно делаю все возможное, чтобы нашли компромисс. Необходимо понимать, какой может быть удар по экономике, если мы прекратим одномоментно наше сотрудничество с МВФ,
– сказал Парубий.

Однако, он все же пообещал сделать все возможное, чтобы выйти на компромисс и принять закон.

Напомним, ранее Андрей Парубий заявил, что закон об Антикоррупционном суде Верховная Рада должна рассмотреть и принять в четверг, 24 мая.

Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Парубий Верховная Рада Антикоррупционный суд
Источник: 24 Канал
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