Парубий отреагировал на сбор подписей о своей отставке: Поставлю этот вопрос на голосование

Спикер украинского парламента Андрей Парубий отреагировал на сбор подписей в Раде относительно его отставки. Он пообещал поставить этот вопрос на голосование, однако при одном условии.

Так, Парубий отметил, что голосование о его отстранении произойдет лишь после того, как он подпишет закон о украинский язык. Об этом он сообщил во время заседания Верховной Рады.

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Собирайте подписи, коллеги. Я вам обещаю такое: как только будут собраны необходимые подписи, я безотлагательно поставлю этот вопрос на голосование. С одним нюансом – после того, когда я как председатель Верховной Рады Украины поставлю подпись под законом об украинском языке,

– подчеркнул Парубий с трибуны Рады.

Он также добавил, что безотлагательно дал поручение, чтобы как можно скорее депутатам выдали подписные письма.

Отметим, что сбор подписей за отставку председателя Верховной Рады Андрея Парубия начал депутат от партии "Видродження" Валерий Писаренко. Он возразил, что эти действия означают его работу с командой Владимира Зеленского и объяснил их единственной фразой: "настало время".

Что известно о главе Рады Андрее парубии?

Андрей Парубий родом со Львовщины, родился 31 января 1971 года в Червонограде. В 1994 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, по специальности он – историк. В конце 80-х участвовал в ряде архитектурно-археологических экспедиций. Уже потом отправился в политику.

Так, 3 1990 года Парубий – депутат Львовского областного совета, секретарь постоянной депутатской комиссии по вопросам молодежи и спорта.

Интересно, что вместе с Олегом Тягнибоком Парубий был соучредителем Социал-национальной партии Украины, которую впоследствии переименовали в Всеукраинское объединение "Свобода".

С 1994 по 1998 года Парубий был депутатом Львовского городского совета, а с 2002 – заместитель председателя Львовского областного Совета.

После Оранжевой революции, активным участником которой он был, Парубий становится членом политического совета "Нашей Украины". Кстати, во время революции он был комендантом Украинского дома в Киеве.

Парубий во время Оранжевой революции

С 2007 по 2012 годы – Парубий – народный депутат от блока "Наша Украина – Народная самооборона" в парламенте.

В феврале 2012 года он вышел из партии, а уже в июне того же года вступил во "Фронт змин".

С 2012 по 2014 – нардеп от ВО "Батькивщина".

Во время Революции Достоинства так же, как и во время Оранжевой революции, был фактическим комендантом и руководителем палаточного городка Евромайдана.

Парубий на Евромайдане

В марте 2014 года он добровольно сложил депутатские полномочия в связи с назначением на должность секретаря СНБО. На время его пребывания на посту пришлись аннексия Крыма Россией и начала войны на Донбассе. Уже в августе Парубий написал заявление на увольнение с занимаемой должности. Свою отставку объяснил разногласиями с президентом Порошенко. Как рассказали в его окружении, Парубий критиковал мирный план Петра Порошенко, считая его бесперспективным.

В августе 2014 года покинул также политсовет "Батькивщины". На внеочередных выборах в Раду прошел в парламент по партийному списку от "Народного фронта". Сначала был заместителем спикера парламента Владимира Гройсмана. А после того, как Гройсман возглавил правительство, занял его место.