Парубий озвучил коварный план Путина: Россия готовит детей в Крыму к войне против Украины

Российская Федерация использует образование на оккупированных территориях для того, чтобы ментально порабощать местное население, а также – подрывать безопасность своих соседей.

В частности, в аннексированном Крыму Россия системно унижает граждан Украины, нарушая их право на образование на родном языке. Об этом во время выступления на 140-й Ассамблее Межпарламентского союза заявил глава украинского парламента Андрей Парубий, передает Укринформ.

Читайте также: Сколько крымчан подпадают под весенний призыв в российскую армию: печальная цифра

"Детей граждан Украины на незаконно оккупированной территории насильно индоктринируют, превращая в сторонников российской имперской идеи. Россия в нарушение международного гуманитарного права целенаправленно готовит украинских граждан, проживающих в Крыму, к службе в российской армии и к войне в Украине", – отметил Андрей Парубий.

Также глава Верховной Рады вспомнил смертельную бойню в керченском колледже, во время которой 18-летний студент Владислав Росляков расстрелял 20 сверстников и преподавателей в стенах учебного заведения. Так, Парубий выразил свою уверенность в том, что этой трагедии бы не произошло, если бы "Крым не захватила Россия, а у детей не формировали желание войны и насилия".

Что известно о смертельной бойне в колледже Керчи?17 октября 2018 года в политехническом колледже в оккупированной Керчи 20-летний студент Владислав Росляков устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

Украинцы должны убивать украинцев – это коварный план Путина,

– подчеркнул Парубий.

В свою очередь, отметим, что оккупанты продолжают заселять Крым гражданами Российской Федерации. Так, за 5 лет в Крым переехали 70 тысяч россиян.