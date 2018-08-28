Парубий рассказал о недвижимости своей дочери

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что его дочь не имела и не имеет никакой недвижимости, опровергая информацию, которую ранее подавали СМИ.

Об этом Парубий рассказал в комментарии Украинской правде.

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"Хочу сообщить, что информация распространенная в СМИ о том, что я якобы скрыл недвижимость моей дочери – не соответствует действительности. Моя несовершеннолетняя дочь не имела и не имеет никакой недвижимости", – отметил он.

По словам Парубия, всю свою жизнь его дочь проживает вместе с ним и женой в родительской квартире.

"Относительно информации распространенной в СМИ, что я якобы указал недостоверные сведения о доходе жены, – хочу сообщить, что когда я заполнял декларацию, жена передала мне справку о доходах, которую получила на работе во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, где она работает на кафедре украинской фольклористики", – сказал председатель парламента.

Парубий добавил, что в справке не было указано суммы в 232 гривны 62 копейки, которые она получила за то, что как научный сотрудник была привлечена к работе в жюри конкурса научных проектов Львовской областной Малой академии наук учащейся молодежи.

"Насколько мне известно, НАПК уже заявило, что признаков правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 172-6 КУоАП и ст. 366-1 УК, в моих декларациях не обнаружено", – подытожил он.