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      Парубий свидетельствует по делу Майдана: "Девушки держались за руки, а их били по голове"

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      Парубий дает показания по делу о преступлениях против Майдана / delo.ua

      Андрей Парубий, который в период Революции Достоинства был комендантом отрядов самообороны, дает показания в суде по делу о преступлениях на Майдане. В частности, он рассказал о ночи в конце ноября, когда силовики избили и разогнали молодежь на Майдане.

      "Главная задача сотен самообороны Майдана заключалась в том, что в случае, если будет снова атака и наступление на Майдан, минимум на 30 минут, чтобы могли молодые мужчины сдержать наступление. Чтобы в этот момент мы смогли отвести детей и женщин на Майдане, чтобы они опять не были зверски искалечены. Так начиналась самооборона Майдана", – рассказал Парубий на заседании суда 21 ноября.

      Узнайте, что рассказал Пашинский в своих показаниях по Майдану

      Он также рассказал, что на собрании самообороны в ночь с 29 на 30 ноября ему не сообщали о том, кто на Майдане Независимости этой же ночью побил 18-х сотрудников милиции. Парубий отметил, что ему рассказывали только о том, как правоохранители "избили молодых девушек, которые не могли защититься. В их глазах был ужас и отчаяние после ужасного избиения".

      Я видел, как девушки держались за руки, а их били палками по голове,
      – отметил экс-комендант отрядов самообороны Майдана.

      Он также подтвердил, что проводились учения сотен самообороны, но эти учения касались в основном оказания первой медицинской помощи. Кроме сдерживания наступления, первая медицинская помощь была одной из главных задач самообороны. В то же время проводились лекции об истории и мирный протест.

      Он также подтвердил тезис о том, что организации "Белый молот" и "Правый сектор" входили в состав самообороны Майдана.

      На вопрос о том, были ли на Майдане формирования, внешне похожие на сотни самообороны, но не подчиненные самообороне, Парубий ответил: "На Майдане были сотни тысяч человек. Фактически главным идентификационным признаком самообороны Майдана были банданы желтого цвета с синей надписью "самооборона Майдана" .

      Я был свидетелем того, что ребята не делали никаких действий, они просто стояли. "Беркут" бил палками по голове, они падали обескровленные на землю, а на их место становились другие. Они не совершали никаких действий, не наносили ответные удары, а просто падали. Они своими телами защищали Майдан,
      рассказал Парубий.

      Смотрите видео с заседания суда, на котором свидетельствует Парубий:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Революция достоинства Андрей Парубий Расследования столкновения
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