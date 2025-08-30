30 августа Андрей Парубий был убит. У бывшего спикера Верховной Рады не было охраны, хотя он официально находился в списке россиян на ликвидацию с 2022 года.

В эфире "Киев 24" народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев заявил, что Андрей Парубий обращался с заявлением о предоставлении ему государственной охраны, но получил отказ, передает 24 Канал.

Почему у Парубия не было охраны?

По словам Арьева, полгода назад политик обращался с заявлением о предоставлении ему охраны. Тогда как раз появились сообщения о возможных угрозах для нескольких государственных деятелей. Среди них был и Парубий. Однако ему охрану так и не предоставили.

Нардеп пообещал, что будут "подниматься" все документы, которые с этим связаны.

Будут отвечать все те, кто заказал подлое убийство. Андрея расстреляли в спину, как НКВДисты расстреливали украинских патриотов в 30-х и 40-х годах,

– заявил Арьев.

Бывший народный депутат Николай Величкович в свою очередь отметил, что Андрей Парубий был очень скромным человеком. Когда он только стал первым заместителем Председателя Верховной Рады в 2014 году, ему буда предоставлена государственная охрана. Однако Парубий отказался от нее, потому что хотел быть ближе к людям. И только после первого покушения, когда Парубию бросили под ноги боевую гранату, он согласился на охрану.

Величкович отметил, что Андрей Парубий был в "списке на расстрел" еще с 2014 года, а с 2022 года официально находился в списках России на ликвидацию.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?