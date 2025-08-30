Почему у Парубия не было охраны, хотя он был в "расстрельном списке": что говорят нардепы
- Андрей Парубий был убит 30 августа 2025 года.
- Полгода назад, по словам нардепа Арьева, политик просил о предоставлении ему охраны, однако получил отказ.
30 августа Андрей Парубий был убит. У бывшего спикера Верховной Рады не было охраны, хотя он официально находился в списке россиян на ликвидацию с 2022 года.
В эфире "Киев 24" народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев заявил, что Андрей Парубий обращался с заявлением о предоставлении ему государственной охраны, но получил отказ, передает 24 Канал.
Почему у Парубия не было охраны?
По словам Арьева, полгода назад политик обращался с заявлением о предоставлении ему охраны. Тогда как раз появились сообщения о возможных угрозах для нескольких государственных деятелей. Среди них был и Парубий. Однако ему охрану так и не предоставили.
Нардеп пообещал, что будут "подниматься" все документы, которые с этим связаны.
Будут отвечать все те, кто заказал подлое убийство. Андрея расстреляли в спину, как НКВДисты расстреливали украинских патриотов в 30-х и 40-х годах,
– заявил Арьев.
Бывший народный депутат Николай Величкович в свою очередь отметил, что Андрей Парубий был очень скромным человеком. Когда он только стал первым заместителем Председателя Верховной Рады в 2014 году, ему буда предоставлена государственная охрана. Однако Парубий отказался от нее, потому что хотел быть ближе к людям. И только после первого покушения, когда Парубию бросили под ноги боевую гранату, он согласился на охрану.
Величкович отметил, что Андрей Парубий был в "списке на расстрел" еще с 2014 года, а с 2022 года официально находился в списках России на ликвидацию.
Что известно об убийстве Андрея Парубия?
- В полдень на улице Ефремова во Львове был убит Андрей Парубий.
- В него стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия. Предполагают, что было сделано 8 выстрелов.
- Вероятный убийца поджидал экс-главу Верховной Рады, когда он направлялся в спортзал на тренировку.
- Нападавший имел на голове шлем и был одет как курьер службы доставки Glovo.
- Сейчас продолжаются расследование обстоятельств убийства и поиски убийцы.