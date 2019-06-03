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      ПАСЕ может вернуть Россию в состав Ассамблеи: что значит и какие риски для Украины

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      Россию могут вернуть в состав Ассамблеи уже в конце июня
      Россию могут вернуть в состав Ассамблеи уже в конце июня / 24 канал

      Сегодня на заседании регламентного комитета ПАСЕ одобрили проект резолюции, которая может осложнить наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение без выполнения международных обязательств. Теперь Ассамблея 24 июня должна утвердить это решение. Рассказываем, что это значит и какие риски существуют для Украины.

      Россия и ПАСЕ: в чем проблема?

      Россия в июне 2017 года прибегла к финансовому шантажу Совета Европы. В Москве это объяснили наложением на ее делегацию санкций в Ассамблее. Однако санкции против России в ПАСЕ не действуют с января 2015 года. РФ спекулирует на этой ситуации и не заявляет своих представителей на сессии ПАСЕ.

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      ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционных правил против России еще в прошлом году и отложила этот вопрос на 2019 год. Поэтому РФ не смогла восстановить участие в организации до конца 2018 года.

      Сегодня в Совете Европы ряд стран, в частности Германия и Франция, предпринимают попытки вернуть Россию в Ассамблею. Это все, несмотря на неуплату ней взносов в бюджет организации, агрессию против Украины и регулярное нарушение норм международного права.

      ПАСЕ признала, что за оккупацией Донбасса стоит Россия и изменила формулировку резолюции, где констатировала "фактическое управление" этими территориями со стороны РФ.

      Кроме того, Ассамблея приняла резолюцию относительно украинских политзаключенных. В ней осуждаются пытки, говорится о ненадлежащих условиях содержания украинских политзаключенных в России и содержатся требования по их освобождению.

      Что говорят в России?

      Москва считает, что в ПАСЕ нет будущего без России. Кроме того, в Москве рассматривают возможность выхода из Совета Европы, если права ее делегации в ПАСЕ не восстановят до выборов генерального секретаря организации.

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      Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко ранее говорил: "вопрос членства России в Совете Европы будет решаться в зависимости от позиции тех, кто лишил делегацию ее полномочий".

      Сегодняшнее решение пророссийски настроенные политики аргументировали необходимостью "сохранить доступ 140 миллионов россиян к Европейскому суду по правам человека".

      Реакция Украины

      Руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что многие из тех, кто 3 июня голосовал за резолюцию, надеялись: российская сторона примет предложенный компромисс, ведь "их надо наконец начать критиковать в лицо". Однако такую ​​позицию Арьев назвал наивной.

      Будем работать на то, чтобы убедить Ассамблею не стрелять себе в ногу. Убеждать теми силами, которые есть: парламентарии, дипломаты, ГО, журналисты. Присоединяйтесь тоже. У нас три недели,
      – сказал Арьев.

      Ранее постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал решение, которым Россию могут вернуть в ПАСЕ (без выполнения обязательств и при условии продолжения агрессии против Украины) "противоречивым и позорным".

      А министр иностранных дел Украины Павел Климкин такие действия охарактеризовал как недопустимые и сравнил это с отпуском преступников из тюрьмы.

      "Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии раздела в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, потому что это линия разделения в обществе", – написал Климкин в Twitter.

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      Также украинская делегация в этой ситуации раньше намекала на возможность демарша, то есть выхода Украины из ПАСЕ. Однако политолог Евгений Магда в комментарии 24 каналу отметил, что сегодня мы не можем говорить, произойдет ли это в конце концов.

      Если Верховная Рада лишит нас министра иностранных дел, а преемника не назначит, это будет вообще сложно сделать. Поэтому я бы сказал, что Украине сейчас важно не столько самой осуществить какой-то шаг, сколько найти союзников в ПАСЕ и в Европе в целом. Тогда это будет показательно и убедительно. А просто играть мышцами или словами – это не тот смысл, это не будет работать,
      – пояснил эксперт.

      Риски возвращения России в Ассамблею

      Произойдет ли это – прогнозировать трудно. Негативные моменты, в частности в отношении Украины, в случае такого решения будут иметь место. Аналитики сходятся во мнении, что паниковать не стоит: критических последствий для нашей страны это не будет иметь. Однако возможное возвращение России в ПАСЕ – это серьезный шаг к легитимизации аннексии Крыма и действий РФ на Донбассе.

      Так, Евгений Магда называет сценарий возвращения России в ПАСЕ вполне реалистичным. Однако, по его словам, это решение встретит сопротивление:

      Украинская делегация и не только, поскольку подобное развитие ситуации не нравится достаточно многим европейским парламентариям, будут этому сопротивляться и именно окончательное решение будет приниматься на заседании ПАСЕ. Поэтому я не думаю, что это – хорошая новость,
      – отметил Евгений Магда.

      Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Олег Белоколос в комментарии 24 каналу, в свою очередь, пояснил: вопросы нашей приоритетной повестки дня будут решаться не в ПАСЕ однозначно.

      Я бы не делал из этого какие-то серьезные выводы, даже если это произойдет. После выборов в Европарламент мы увидели, что слухи о том, что Европа распадается, не оправдались. Европейцы, несмотря на трудности и определенные проблемы, все-таки видят себя вместе. И это для нас – более серьезный сигнал. Евросоюз, каким бы он ни был, остается нашим партнером. Надо выстраивать сотрудничество с этими политическими силами, которые пришли,
      – сказал он.

      Это вообще законно?

      По словам Олега Белоколоса, в этой ситуации этот вопрос достаточно субъективный. Поскольку Россия в принципе применяет избирательное выполнение норм международного права, особенно с 2014 года. И международное сообщество с этим фактически смирилось.

      Все это известно – просто еще одно утверждение о том, что Россия что-то не выполняет. Но оно ничего не изменит кардинально для нас,
      – пояснил эксперт.

      Евгений Магда добавил, что Россия и сторонники ее возвращения в ПАСЕ вполне могут это решение обосновать.

      "Здесь придумали такую ​​формулу, мол, поскольку Россия не представлена ​​в Совете Европы, это не позволяет ее гражданам быть более защищенными и находиться в компетенции Европейского суда по правам человека. Но есть один нюанс, на который наши европейские "друзья" закрывают глаза. То, что в России существует законодательно закрепленный примат национального законодательства над международным. То есть прежде всего российские законы, а потом – все остальное", – отметил он.

      То есть в этой ситуации Россия играет достаточно грамотно, нажимает на нужные кнопки и вполне может добиться определенного результата.

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости политики Новости России Публикации Евросоюз Европа ПАСЕ Статьи
      Источник: 24 канал
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