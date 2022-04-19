Днепропетровская ОВА решила отменить комендантский час на ночь Пасхи. Впрочем, некоторые ограничения будут действовать.

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Празднование Пасхи на Днепропетровщине

В ночь с 23 на 24 апреля на территории Днепропетровской области отменен комендантский час. Вместе с тем, категорически запрещается распивать алкогольные напитки в общественных местах.

Полиция будет патрулировать улицы в усиленном режиме и наказывать нарушителей. Также сообщается, что в праздничную ночь будет работать освещение и общественный транспорт.

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Дніпропетровська ОВА вирішила скасувати комендантську годину на ніч Великодня. Втім, деякі обмеження таки діятимуть.

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Святкування Великодня на Дніпропетровщині

У ніч з 23 на 24 квітня на території Дніпропетровської області скасовано комендантську годину. Разом з тим категорично забороняється розпивати алкогольні напої у громадських місцях.

Поліція патрулюватиме вулиці у посиленому режимі та буде карати порушників. Також повідомляється, що у святкову ніч працюватимуть освітлення та громадський транспорт.

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