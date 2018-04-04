Куда поехать на Пасху: Топ-7 храмов и монастырей

Скоро Пасха, а вы не знаете, куда поехать на эти выходные? Забыть про бытовые неурядицы и обрести равновесие можно в храмах и монастырях. И не важно, верующие вы или нет, особая атмосфера и спокойствие помогут сделать выходные незабываемыми. Мы собрали для вас самые интересные места Украины.

Лавра



Пасха в Киеве

Если решили провести Пасху в Киеве, вам стоит заглянуть в Киево-Печерскую Лавру. Она является одним из 6 объектов Украины, включенных в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. История Лавры начинается в 1051 году! Можете себе такое представить? Именно тогда монах Антоний спустился с горы Афон, построил здесь подземные ходы и начал жить в них. Посетить подземные ходы можно и сегодня!

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Архитектурный комплекс Лавры формировался на протяжении 9 веков. Поэтому сейчас здесь есть на что посмотреть. К вашему вниманию свыше 200 памятников археологии, архитектуры, истории и монументального искусства. Еще здесь вы найдете сразу несколько музеев. Кстати, не все они связаны с религией. Большинство экспозиций посвящены различным украинским художественным стилям, жанрам и произведениям прикладного искусства. А с колокольни для вас откроется прекрасный пейзаж.

Главная греко-католическая церковь

Какие храмы стоит посетить на Пасху

А еще в Киеве стоит посетить Патриарший собор Воскресения Христова. Это главный собор Украинской греко-католической церкви. Современный храм, открытый в 2011 году, размером почти 2 гектара поражает своей архитектурой. Одновременно здесь может поместиться 1500 человек! Церковь строили 12 лет. Так долго из-за того, что ее строили на средства обычных верующих, и не брали пожертвований от крупного бизнеса или чиновников.

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Храм стоит на берегу Днепра. Внутри он выполнен в белом цвете, что символизирует самое светлое событие для христиан – Воскресение Христа. Где же еще лучше быть на Пасху?

Антониевы пещеры

Пасха в Чернигове

Если вы живете вблизи Чернигова, то идеальным местом на Пасху станут Антониевы пещеры в Болдиных горах. Здесь монастырь в пещерах появился на месте языческих капищ. Поэтому энергетика места просто поражает!

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Здесь вы сможете побродить по подземным лабиринтам. В пещерах расположены монашеские кельи. Также здесь расположена самая высокая подземная церковь Левобережной Украины. Она впечатляет размерами: высота в нартексе — 8,5 м, длина — 15,5 м. В подземелье есть еще 2 церкви, однако их архитектура несколько скромнее.

Древнерусский храм

Спасо-Преображенский собор

Но на Черниговщине вас ждет еще одна жемчужина! Одно из старейших сохранившихся монументальных каменных строений Украины — Спасо-Преображенский собор. Он заложен около 1030-х годов сыном Владимира Великого Мстиславом. Храм стоял в центре дворцовых строений и служил усыпальницей князей. В 18 веке церковь тщательно перестроили. Но и сейчас тут есть на что взглянуть!

Церковь-крепость

Пасха на Хмельнитчине

А вот в селе Сутковцы Хмельницкой области находится оборонная Покровская церковь, что расположена напротив развалин древнего замка. Этот храм является уникальным образцом средневековой украинской архитектуры. Считается, что изначально здание построили для обороны. Но, если верить надписи на одном из колоколов, в 1476 сооружение переоборудовали в церковь.

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Церковь имела 95 боевых точек, а ширина стен около 1,7 метра. С 2007 до 2011 года храму придавали исторический облик. Здесь есть что увидеть!

Церковь-ротонда



Церковь-ротонда на Николаевщине

Поразит красотой и николаевская церковь-ротонда. Она является одной из трех казацких церквей в Китайгороде Днепропетровской области. Церковь построена в 1757 году. И являются наиболее ранним и единственно сохранившимся на Приднепровье образцом тетраконхового храма.

Церковь в музее



Пасхальные обычаи во Львове

Действующая церковь просто в музее? Это реальность! Во Львовском музее архитектуры и быта есть действующая церковь Святого Николая. Деревянный храм является памятником народной бойковской архитектуры и памятником национального значения.

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А кроме того в музее во время Пасхи проходят народные гуляния. Поэтому здесь будет, чем заняться!

Редакция "24" желает вам светлой Пасхи и удачных путешествий!