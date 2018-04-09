Пасха делает людей более счастливыми, – Вакарчук поделился впечатлениями от прогулки в Киеве
Популярный певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прогулялся по Киеву в пасхальные праздники, после чего поделился впечатлениями со всеми поклонниками.
Об этом артист написал в социальной сети Twitter.
"Со светлой Пасхой! Пусть она будет такой же хорошей, как и сегодняшнее весеннее небо в Киеве", – поздравил украинцев лидер группы "Океан Эльзы".
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Вероятно, Святослав Вакарчук гулял по столице со своей женой Лялей Фонаревой. Певец посетил свое любимое кафе на Подоле и увлекательно описал свой поход по Киеву.
Весь день гуляем по Киеву. Мои наблюдения: Киев – прекрасный, Пасха делает людей более счастливыми, Світ Кави на Подоле – уютная кофейня с отличным кофе,
– написал Святослав Вакарчук.