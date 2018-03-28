Классический рецепт кулича: ингредиенты и цены

Пасха в 2018 году выпадает на 8 апреля, а это значит, что уже надо скупать продукты для праздничного стола. В частности – позаботьтесь о всех ингредиентах для кулича. Сайт 24 посчитал, во сколько обойдется кулич по классическому рецепту.

Паска является главным традиционным блюдом на Пасху. Христиане верят, что, готовя пасхальный хлеб, следует отбросить все плохие мысли и запастись хорошим настроением – тогда кулич точно удастся.

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Классический рецепт кулича

Ингредиенты

- молоко – 500 мл;

- сухие дрожжи – 11 г (или обычные – 50-60 г);

- мука – 1-1,3 кг;

- яйца – 6 шт.;

- сливочное масло или маргарин – 200 г;

- сахар – 250-300 г;

- изюм – 300 г;

- ванильный сахар – 1 ч. л.

- щепотка соли.



Для глазури:

– 2 белка;

– 100 г сахара.

Как приготовить тесто для пасхи

Подогрейте молоко. В теплом молоке растворите дрожжи. Добавьте 500 г муки, хорошо размешайте. Положите в теплое место и накройте полотенцем. Подождите около 20 минут, чтобы опара увеличилась вдвое.

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Отделите белки от желтков. Желтки разотрите с сахаром и ванильным сахаром. Белки взбейте с щепоткой соли в пену.

В опару добавьте желтки, перемешайте. Далее добавьте размягченное масло, перемешайте, затем – белки, перемешайте.

Добавьте оставшуюся муку, замесите тесто. Оно не должно быть крутым и прилипать к рукам. Снова поставьте тесто в теплое место. Дайте ему хорошо подняться (подождите 50-60 минут).

Изюм замочите в теплой воде на 10-15 минут, воду слейте. Добавьте изюм в тесто, перемешайте и снова поставьте в теплое место, чтобы оно хорошо поднялось.

Смажьте форму маслом, выложите тесто на 1/3 высоты формы. Накройте пленкой или полотенцем. Дайте тесту еще раз подняться уже в форме.

Поставьте форму с тестом в разогретую до 100 градусов духовку, выпекайте 10 минут.

Затем поднимите температуру до 180 градусов, випекайте до готовности (25-35 минут).

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Как приготовить глазурь

Взбейте белки с щепоткой соли в пену. Добавьте сахар, взбивайте до устойчивой пены. Готовые горячие куличи смажьте глазурью. По желанию можете украсить кондитерской посыпкой или цукатами.

Сколько стоит приготовить кулич в 2018 году

Если печь кулич по рецепту, приведенному выше, то его приготовление обойдется в 141,44 грн. По сравнению с прошлым годом, цены выросли на все ингредиенты, кроме сахара. Килограмм сахара в этом году стоит 15,47 грн (против 16,48 грн в 2017 году) Больше всего подорожали за год яйца: за 8 штук (именно столько нужно для паски по классическому рецепту) в 2018 году нужно выложить 22 грн, что почти вдвое больше, чем в прошлом году (11,84 грн).

В инфографике приведены средние цены по Украине на ингредиенты для кулича (по данным Госстата за февраль 2018/февраль 2017).



Во скольки обойдется паска-2018: не подорожал только сахар

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