Пасха на карантине и в условиях изоляции: как будут праздновать верующие в мире

Пасхальные традиции в этом году станут нетрадиционными. Христиане западного обряда готовятся к празднованию Пасхи в условиях пандемии коронавируса и вынужденной изоляции. А это значит: никаких походов в храмы и никаких объединений семей. Впрочем, верующие не унывают, ведь всему можно найти альтернативу.

За закрытыми дверями вынуждены праздновать Пасху христиане западного обряда со всего мира.

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Поэтому по максимуму стараются устроить праздничную атмосферу дома. А если чего-то не хватает – докупают.

Босния и Герцеговина

Традиционно в Боснии и Герцеговине католики на Пасху собираются вместе с друзьями и соседями, чтобы посоревноваться у кого красивее писанки. А еще бъют яйца друг об друга, меряясь в прочности пасхальных атрибутов. Однако в этом году многолюдные традиции пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Украшение яиц на Пасху помогает нам с дочкой не думать о ситуации, которая сейчас происходит в мире: изоляция, пандемия и коронавирус. Мы отвлекаемся от этого, когда думаем, как лучше украсить яйцо,

– рассказала местная жительница Санья Лазар.

Италия

Мы выполняем много заказов на дом, получаем звонки от дедушек и бабушек, которые не могут сами подарить внукам шоколадные яйца. Поэтому мы стараемся сделать их счастливее. В пакет еще и записки кладем с надписями: "Хоть я и далеко, но ты в моем сердце", – пояснила владелица магазина Лоредана Муссо.

Франция

А чтобы из-за изоляции не пропустить праздничное богослужение, церкви обеспечивают верующих онлайн-трансляциями. К примеру, так можно было принять участие в первой службе Божьей, которую провели в соборе парижской Богоматери после ужасного пожара.



Собор парижской Богоматери / Скриншот из видео

Во время мессы молились и возле одной из главных христианских реликвий – тернового венца Иисуса, который чудом удалось спасти во время катастрофы.

Ватикан

Традиционный Крестный ход в Ватикане Папа Римский провел на пустой площади Святого Петра. Однако сотни тысяч верующих смогли присоединиться к онлайн-трансляции в интернете.



Ватикан / Скриншот из видео

Великобритания

К такой практике из-за пандемии прибегли и другие христиане западного обряда – Англиканская церковь. Пасторы и не ожидали, что верующие будут так массово молиться, хоть и дистанционно.

"Я удивлен тем количеством людей, которые смотрят трансляции наших богослужений. К слову, богослужение на Вербное воскресенье собрало у экранов почти 400 тысяч человек. Это значительно больше, чем приходит на службу в храм. В это тяжелое время люди ищут надежду и поддержку в молитве", – заявил пастырь в Манчестере Дэвид Уолкер.

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Христиане верят, что именно Христово Воскресение в этом году является символом победы над пандемией коронавируса.



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