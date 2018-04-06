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Пасха 2018: все о праздновании в Украине

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Пасха 2018 в Украине – все о пасхальных праздниках
Пасха 2018 в Украине – все о пасхальных праздниках / 24 Канал

Воскресение Христово, Пасха или Светлое Христово Воскресение – самый большой и древнейший христианский праздник, потому что это праздник победы добра над злом, жизни над смертью. Пасха в 2018 году приходится на 8 апреля.

Как отпраздновать Пасху 2018, испечь кулич, что готовить для праздничного стола, как покрасить крашенки и украсить жилье – сайт "24" собрал серию материалов, где вы найдет все ответы.

Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья?
Великий пост накануне Пасхи продолжается 48 дней – он начался 19 февраля и продлится в этом году до 7 апреля. Если вы придерживались поста, то нужно еще и правильно из него выйти, чтобы не навредить собственному здорвью.

Чтобы пасхальный кулич удалася: 8 оригинальных рецептов приготовления
Вкусная и пышная пасха с белой глазурью и изюмом – главное блюдо Пасхи 2018. Каждая хозяйка, которая готовит пасхальный хлеб самостоятельно, пытается поразить вкусом и отделкой. Но кроме традиционных ингредиентов, в тесто можно добавлять шампанское или даже грудинку.

Как приготовить кулич в мультиварке: несколько простых рецептов
Если у вас нет духовки, или же вам проще пользоваться мультиваркой – то вы также сможете приготовить вкусную и ароматную пасху. Главным преимуществом этих рецептов является простота, а также скорость в приготовлении.

Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
Обязательные пасхальные блюда – это пышная пасха и крашенки. Но приготовить на Пасху нужно и множество других вкусных блюд – салатов, основных блюд из мяса и рыбы, закусок и десертов.

Пасхальные яйца и крашенки: яркие и простые идеи для украшения
Крашеные яйца или крашенки – являются неотъемлемым атрибутом Пасхи. Они символизируют весну и возрождение новой жизни, а процессу их создания следует уделить особое внимание.

9 идей для окраски пасхальных яиц натуральными красителями
Совсем не обязательно на Пасху красить яйца промышленными красителями, которые часто окрашивают не только скорлупу, но и белок. Кроме самого популярного натурального красителя – шелухи лука – в природе существует множество других.

Как покрасить яйца луковой шелухой на Пасху: инструкция по фото
Красить яйца луковой шелухой на Пасху – это не только красиво, но и полезно. Процесс окрашивания очень простой, но необходимо знать несколько секретов, чтобы цвет был насыщенным и равномерным.

Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления
Пасхальная корзина – незаменимый атрибут одного из главных христианских праздников. Однако позаботиться стоит не только о ее содержании, но и виде. Ведь яркие и естественные материалы смогут придать особую атмосферу, а процесс изготовления своими руками – доставит удовольствие.

Что нужно святить на Пасху?
В ночь с субботы на воскресенье верующие несут в церковь пасхальную корзину, чтобы во время службы освятить ее. Какие продукты должны быть в корзине, а что категорически нельзя нести в церковь – читайте в материале.

Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей
Пасха – это не только раскрашенные яйца или удачно украшенная пасха, это еще и нестандартные композиции из яиц и скорлупы, роскошные венки на дверях и трогательные пасхальные композиции из цветов.

Куда поехать на Пасху в Украине?
Не знаете, куда поехать на эти выходные? Забыть о бытовых неурядицах и найти равновесие можно в храмах и монастырях. И не важно, верующие вы или нет, особая атмосфера и спокойствие помогут сделать выходные незабываемыми.

Поздравления с Пасхой
На Пасху 2018 принято поздравлять друг друга с этим праздником и желать добра своим родным, близким и друзьям. Мы собрали для вас поздравления с Пасхой, которыми можно поздравить свои близких, родных и друзей.

Редакция сайта "24" желает светлой Пасхи!

Теги: Новости Украины LifeStyle Публикации Food and Drinks Пасха религия Советы Декор и дом Традиции
Источник: 24 Канал
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