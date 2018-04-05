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Что нужно святить на Пасху – какие продукты можно и нельзя класть в корзину

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Пасхальная корзина: что святят на Пасху в церкви из продуктов в Украине
Пасхальная корзина: что святят на Пасху в церкви из продуктов в Украине / 24 Канал

Пасхальная корзина – незаменимый атрибут одного из самых главных христианских праздников. Что нужно в нее положить, какие продукты можно и нельзя святить в церкви на Пасху – читайте также.

Пасха 2018 православные христиане будут праздновать 8 апреля. В ночь с субботы на воскресенье верующие несут в церковь пасхальную корзинку, чтобы во время службы освятить ее.

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К церковь в корзинах несут продукты, от которых люди отказывались во время Великого поста. Поэтому освящать нужно только то, чего не ели в течение последних семи недель. Освященную еду нельзя выбрасывать. Ее нужно съесть за пасхальным столом, поделиться с родственниками и соседями или раздать нуждающимся.

Что нужно освятить на Пасху

Современные верующие значительно проще относятся к наполнения пасхальной корзины, чем наши предки. Кое-кто не стесняется освящать огромные куски мяса или вино в бутылках. Впрочем, каждый может решать для себя, что понести в церковь. Главное – взять самое важное.

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Що потрібно освятити на Великдень
Что нужно освятить на Пасху – список продуктов

Какие продукты нужно положить в пасхальную корзину:

- паска – символ Воскресения и Небесного Царства. Выпекание паски – важный этап приготовления к празднику. Большинство хозяек имеют свой рецепт. Готовить тесто на паску надо в покое, только с хорошими мыслями, потому что при других обстоятельствах она может не получиться.;
- яйца – это обязательный символ пасхальной паски, который символизирует новую жизнь и возрождение. Яйца можно украшать натуральными и пищевыми красителями, тканью, бумагой и даже стразами. Но делать это советуют в кругу семьи;
- мясо – обычно на Пасху подаются холодные мясные закуски, потому что они готовятся накануне, еще во время Великого поста. Поэтому положите в пасхальную корзину кусочек мяса и домашней колбаски. Главное – чтобы мясное блюдо было без крови;
- сыр и молочные продукты – так как молочные продукты не употреблялись во время поста, их также кладут в пасхальную корзину. Особенно хорошо приготовить творожную паску или сделать твердый сыр своими руками. Сыр и масло являются символами нежности и жертвенности Бога – эти продукты кладут в небольшие сосуды, а сверху рисуют крестик.

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Кроме вышеупомянутых продуктов в пасхальную корзину для освящения кладут хрен, как символ прочности и силы духа, а также соль и вино. Церковь не одобряет алкоголь в пасхальной корзине, однако допускает кагор.

Что нельзя святить на Пасху

Далеко не все стоит класть в пасхальную корзину для освящения, есть продукты и вещи, которые строго запрещено приносить в церковь.

Что нельзя класть в пасхальную корзину:

- драгоценности, документы, деньги и другие материальные вещи;
- водку, коньяк, самогон и прочий алкоголь (кроме кагора);
- кровянку и другие продукты, изготовленные из крови животных;
- не советуют также класть фрукты и овощи, поскольку их можно было употреблять во время поста;
- нож – бытуют мнения, что освященные продукты нужно разрезать освященным ножом. Это выдумка и предрассудки.

Що не можна святити на Великдень
Что нельзя святить на Пасху – список продуктов

Пасхальная корзина собирается только для благословения продуктов, которые можно употреблять после окончания Великого поста. А значит, пищи должно быть немного.

Когда святят пасху?

В разных церквях и храмах время для освящения пасок может отличаться. Одна церковь может освятить пасхальную корзину уже в предпраздничную субботу, а другая – непосредственно в воскресенье.

Пасхальная литургия в церкви продолжается всю ночь, и поэтому называется "всенощной". Около 4 часов утра происходит пасхальный крестный ход. Затем священники переодеваются из темных одежд в светлые и провозглашают слова: "Христос Воскрес!". В ответ верующие говорят: "Воистину Воскрес!" Только после этого святят паски и пасхальную корзину.

Коли святять паску 2018
В 2018 году паску святят в ночь на 8 апреля

Теги: LifeStyle Новости Украины религия Пасхальные праздники Традиции
Источник: 24 Канал
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