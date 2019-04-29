Пасхальная непогода прокатилась по Украине: огромный град и множество подтопленных домов

На Пасху на Тернопольщине, Житомирщине и в Золочевском районе Львовщины разгулялась непогода. Здесь осложнение погодных условий сопровождалось грозой, порывами ветра, дождем и градом. В результате во многих городах и поселках подтоплены дома.

По информации ГСЧС, на Львовщине пострадали, в частности, жители села Богутин, где в результате непогоды подтопило одну из хозяйственных построек, подвал жилого дома и приусадебный участок. Также спасатели здесь эвакуировали 7-летнюю девочку, правда детали ее спасения не обнародовали. Непогода натворила бед и в поселке Поморяны, где подтопило жилой дом и приусадебный участок. В главном же городе района Золочеве затопило центральные улицы.

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Кроме того, в этом районе вышла из берегов река Махновка, и ее течением снесло автомобиль Volkswagen Touran, в котором в этот момент находился его 50-летний владелец. Сотрудники ГСЧС помогли мужчине выбраться из заблокированной машины через окно и с помощью лестниц-палок переправили его в безопасное место.

Всего в Золочевском районе Львовщины в результате непогоды произошло подтопление 1 жилого дома, 1 подвала, 2 хозяйственных зданий и 3 приусадебных участков. Для оказания помощи привлекли 11 спасателей и 3 единицы спецтехники.

На Львовщине непогода больше всего разгулялась в Золочевском районе

Оправляется от непогоды и Тернопольщина. В этом регионе больше всего пострадали Бережанский, Козовский, Подгаецкий и Зборовский районы. Да, в Бережанском районе в результате подтопления 13 домохозяйств (село Саранчуки – 2, село Шибалин – 11), также в селах Литятин, Надречное, Куропатники и Саранчуки подтоплены частные приусадебные участки. Относительно Козовского района, то здесь подтоплено 18 домохозяйств (поселок Козова – 1, село Щепанов – 15, село Бышки – 1, село Конюхи – 1). В то же время в этих населенных пунктах подтопило частные приусадебные участки. Кроме того, 3 домохозяйства подтоплены в городе Подгайцы и частные приусадебные участки – в селе Старый Город Пидгаецкого района.

Какой беды непогода наделала на Тернопольщине

Также в селах Литятин Бережанского района и селе Шибалин Бережанского района поток дождевых вод повредил два легковых автомобиля. А в селе Кальное Зборовского района в результате заиления был усложнен проезд транспорта местной дорогой. Препятствовали движению машин и поваленные деревьев, в частности, на автодороге между поселком Козова и селом Дыбще Козовского района. Сильные порывы ветра оборвали и линии электропередач, поэтому без света остались жители 30 населенных пунктов.

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Непогода на Пасху на Тернопольщине: смотрите видео

Тернопольщина серьезно пострадала от непогоды на Пасху: смотрите видео

В Старом Городе в результате непогоды застрял на грунтовой дороге вблизи местного кладбища автомобиль с двумя детьми. Впоследствии чрезвычайники отбуксировали его на проезжую часть. Помогли спасатели эвакуировать и четырех пассажиров, двое из которых – дети, с подтопленного автомобиля в Тернополе.

Видео грозы в Тернополе на Пасху: смотрите видео

Между тем, в сети публикуют фото и видео непогоды на Тернопольщине. На отдельных кадрах можно увидеть, что падал град размером с мячик для настольного тенниса.

На Пасху в Тернопольской области выпал град: смотрите видео

Пасхальный град на Тернопольщине: смотрите видео

Буйствовала непогода и в Житомирской области – здесь выпал град размером с перепелиное яйцо и обильные осадки существенно усложнили видимость на дорогах.

Гроза и град на Житомирщине: смотрите видео

Какую погоду ожидать на Львовщине, Тернопольщине и Житомирщине 30 апреля, Вы можете узнать, перейдя по этой ссылке.