Пасхальные яйца и крашанки: яркие и простые идеи для украшения

Крашеные яйца или крашенки – являются неотъемлемым атрибутом Пасхи 2018. Они символизируют весну и возрождение новой жизни, а процессу их создания следует уделить особое внимание.

И хотя красят яйца традиционно в Чистый четверг, накануне Пасхи, определяться с идеями для их оформления стоит заранее. Сайт "24" предлагает 10 оригинальных идей для покраски, а также рецепты необычных "пасхальных яиц" в виде десерта и мороженого.

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Идеи для окраски яиц на Пасху 2018

Космические яйца

материалы:

- акриловые краски

- кисточка или старая зубная щетка

- вода

Как красить:

Покрасьте яйца черной акриловой краской. Чтобы равномерно покрыть яйцо краской – используйте подставки для яиц.



Как красить яйца на Пасху

Отдельно нанесите на картон "космические цвета". Например, фиолетовый, синий, голубой, золотистый, белый и т. д., выберите один цвет и распылите его на яйцо. Это можно делать или кисточкой или даже старой зубной щеткой. Однако наносите другой цвет только после того, как высохнет предыдущий слой.

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Яйца на Пасху: советы для окраски

Совет: чтобы краска ложилась ровно – хорошо вымойте все яйца щеткой и мылом. Также следует протереть все яйца спиртовым раствором.

Яйца Tie-Dye

Материалы:

- Пищевой краситель (3-4 цвета)

- Бумажное полотенце

Как красить:

Помытые и сваренные яйца заверните в бумажное полотенце. По периметру яйца нанесите по капле пищевых красителей разных цветов.



Пасхальное яйцо своими руками: как покрасить яйца в разные цвета

Оставьте яйцо высохнуть и только тогда разворачивайте.



Цветное пасхальное яйцо

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Пастельные цвета

Материалы:

- Взбитые сливки

- Пищевой краситель (несколько цветов)

Как красить:

Взбейте сливки. Лучше взять охлажденные и с наибольшим процентом жирности. На поверхность массы нанесите несколько цветов пищевого красителя. С помощью зубочистки сделайте на поверхности произвольные узоры.



Как покрасить яйца на Пасху с помощью сливок

Опустите вареные яйца полностью в миску со сливками и переверните их несколько раз. Оставьте яйца в смеси на 30-40 минут. Затем достаньте и дайте хорошо высохнуть.



Пастельные пасхальные яйца - это просто

Совет: перед тем как покрасить яйца на Пасху, их необходимо достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Если бросить яйцо из холодильника в горячую воду сразу – скорлупа может треснуть.

Мозаика

Материалы:

- Краска для яиц

- Вареные некрашеные яйца

Как красить:

Сварите яйца и покрасьте их в нужный цвет. Сварите несколько яиц и не красьте их. Скорлупу из неокрашенных яиц измельчите.



Два в одном – мозаика и пасхальное яйцо

И наклейте эти кусочки на окрашенные яйца в произвольном порядке.



Декор пасхальных яиц

Важно! Используйте клей, который подходит для пищевых продуктов.

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Яйца-квиллинг

Материалы:

- Бумага для квиллинга

- Клей

Как сделать:

Сверните маленькие кружочки из бумаги для квиллинга. Чем уже бумага – тем аккуратнее будет выглядеть яйцо. Наклейте элементы из бумаги на вареное яйцо.



Украшение пасхальных яиц: квиллинг – то, что надо

Предварительно яйцо можно покрасить в нужный цвет.



Как сделать пасхальное яйцо: мастер-класс

Сладкие яйца с посыпкой

Материалы:

- Пасхальная посыпка

- Клей

Как сделать:

Посыпка может пригодиться не только для украшения паски. Обмажьте яйцо специальным клеем и обваляйте его в посипке.



Пасхальное яйцо своими руками

Пасхальный декупаж

Материалы:

- Белок

- Салфетка для декупажа

Как красить:

Вырежьте из салфетки нужный вам рисунок. Взбейте белок. Замотайте сухое вареное яйцо в салфетку и промокните взбитым белком.



Декупаж пасхальных яиц: оригинальные идеи

Оставьте хорошо высохнуть.



Декупаж пасхальных яиц: как это сделать?

Совет: во избежание трещин на скорлупе добавьте в воду половину чайной ложки соли.

"Золотые" яйца

Материалы:

- Фольга золотого цвета

- Клей

Как сделать:

Нанесите на яйцо клей, однако не по всей поверхности, а только частично. Приклейте Вольгу. Кисточкой с грубым ворсом очистите от лишней фольги.



Золотые яйца к Пасхе

Перед нанесением фольги – яйцо можно покрасить в нужный цвет.

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Золотые пасхальные яйца

Мраморная техника

Материалы:

- Лак для ногтей

- Вода

Как красить:

В миску с водой капните несколько капель лака для ногтей. С помощью зубочистки создайте на поверхности воды произвольный узор.



Оформление пасхальных яиц: пригодится лак для ногтей

Положите яйцо в воду, чтобы лаковая пленка полностью покрыла яйцо. Оставьте на 10-15 минут, затем достаньте и оставьте высыхать.



Как раскрасить пасхальное яйцо лаком для ногтей

Вместо лака можно использовать масляную (художественную) краску.

Совет: чтобы после покраски яйца блестели - натрите их растительным маслом.

Техника омбре

Материалы:

- Пищевой краситель

- Вода и ложка/половник

Как красить:

Разведите краску в воде и налейте ее в стакан. С помощью ложки или половника опускайте яйцо до половины в стакан с краской. Делайте это в течение 3 минут. Затем поднимите яйцо, чтобы вода покрывало его наполовину еще на 5 минут. Так же поднимайте и опускайте яйцо.



Идеи к Пасхе своими руками: техника омбре

Последние десять минут – закрашивайте по такому же принципу только нижнюю часть яйца.



Декорированию пасхальных яиц: техника омбре

Совет: для детей стоит красить яйца только натуральными красителями – свекольным соком, шпинатом, шелухой луковицы и тому подобное.

И не только вареные яйца

Вареными куриными яйцами – удивить кого-то на Пасху довольно сложно. А вот мороженым или полноценным десертом в виде яйца – вполне возможно. Предлагаем вам несложные рецепты приготовления, которые вы с легкостью сможете повторить дома.

Яйцо-мороженое

Ингредиенты:

- Вода 500 мл

- Фруктовый сок с мякотью 250 мл

- Сахар 200 г

- Свежий лимонный сок 1 ст.л

- Пакетик желатина



Пасхальные яйца – не только вареные

Приготовление:

1. Замочите желатин на 5 минут в воде, а затем добавьте сахар. Нагрейте жидкость на медленном огне до полного растворения.

2. Ведите медленно фруктовый сок. Подержите еще минуту на огне и снимите с плиты. Процедите через сито, дайте остыть и добавьте лимонный сок.

3. Для формы можно использовать пластиковые яйца, которые продают в детских магазинах. Сделайте небольшое отверстие, через которое будете заливать готовую смесь.



Пасхальное яйцо-мороженое

4. После того – поставьте яйца с фруктовым мороженым в морозильную камеру минимум на 2 часа.

Шоколадный десерт

Ингредиенты:

- Шоколадные яйца без игрушки

- Сливочный сыр 150 г

- Жирные сливки 130 г

- Сахарная пудра 30 г

- Лимонный сок 0,5 ч.л

- Экстракт ванили 0,5 ч.л

- Сливочное масло 20 г

- Свежий апельсиновый сок 2 г

- Абрикосовый джем 1 ст.л



Шоколадные пасхальные яйца: вкусно и изящно

Приготовление:

1. Осторожно срежьте верхушку шоколадного яйца. Если края будут неровными - даже лучше, будет казаться будто откололась "скорлупа". Оставьте яйца в холодильнике, а пока готовьте начинку.

2. Смешайте сливочный сыр, пудру, лимонный сок и ванильный экстракт. Взбейте смесь до однородности. Отдельно взбейте охлажденные сливки и осторожно введите в смесь.

3. Достаньте яйца из холодильника и аккуратно ложечкой наполните яйца начинкой. Оставьте их в холодильнике на 30-40 мин, чтобы начинка хорошо застыла. А пока приготовьте "желток".



Шоколадные пасхальные яйца: простой рецепт

4. Для "желтка" смешайте сливочное масло, апельсиновый сок и джем. Нагрейте смесь на медленном огне и постоянно помешивайте. Когда масса станет однородной – снимайте с огня.

5. В готовых яйцах с начинкой сделайте маленькое углубление и положите туда "желток".