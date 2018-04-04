Пасхальные яйца и крашанки: яркие и простые идеи для украшения
Крашеные яйца или крашенки – являются неотъемлемым атрибутом Пасхи 2018. Они символизируют весну и возрождение новой жизни, а процессу их создания следует уделить особое внимание.
И хотя красят яйца традиционно в Чистый четверг, накануне Пасхи, определяться с идеями для их оформления стоит заранее. Сайт "24" предлагает 10 оригинальных идей для покраски, а также рецепты необычных "пасхальных яиц" в виде десерта и мороженого.
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Идеи для окраски яиц на Пасху 2018
Космические яйца
материалы:
- акриловые краски
- кисточка или старая зубная щетка
- вода
Как красить:
Покрасьте яйца черной акриловой краской. Чтобы равномерно покрыть яйцо краской – используйте подставки для яиц.
Как красить яйца на Пасху
Отдельно нанесите на картон "космические цвета". Например, фиолетовый, синий, голубой, золотистый, белый и т. д., выберите один цвет и распылите его на яйцо. Это можно делать или кисточкой или даже старой зубной щеткой. Однако наносите другой цвет только после того, как высохнет предыдущий слой.
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Яйца на Пасху: советы для окраски
Совет: чтобы краска ложилась ровно – хорошо вымойте все яйца щеткой и мылом. Также следует протереть все яйца спиртовым раствором.
Яйца Tie-Dye
Материалы:
- Пищевой краситель (3-4 цвета)
- Бумажное полотенце
Как красить:
Помытые и сваренные яйца заверните в бумажное полотенце. По периметру яйца нанесите по капле пищевых красителей разных цветов.
Пасхальное яйцо своими руками: как покрасить яйца в разные цвета
Оставьте яйцо высохнуть и только тогда разворачивайте.
Цветное пасхальное яйцо
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Пастельные цвета
Материалы:
- Взбитые сливки
- Пищевой краситель (несколько цветов)
Как красить:
Взбейте сливки. Лучше взять охлажденные и с наибольшим процентом жирности. На поверхность массы нанесите несколько цветов пищевого красителя. С помощью зубочистки сделайте на поверхности произвольные узоры.
Как покрасить яйца на Пасху с помощью сливок
Опустите вареные яйца полностью в миску со сливками и переверните их несколько раз. Оставьте яйца в смеси на 30-40 минут. Затем достаньте и дайте хорошо высохнуть.
Пастельные пасхальные яйца - это просто
Совет: перед тем как покрасить яйца на Пасху, их необходимо достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Если бросить яйцо из холодильника в горячую воду сразу – скорлупа может треснуть.
Мозаика
Материалы:
- Краска для яиц
- Вареные некрашеные яйца
Как красить:
Сварите яйца и покрасьте их в нужный цвет. Сварите несколько яиц и не красьте их. Скорлупу из неокрашенных яиц измельчите.
Два в одном – мозаика и пасхальное яйцо
И наклейте эти кусочки на окрашенные яйца в произвольном порядке.
Декор пасхальных яиц
Важно! Используйте клей, который подходит для пищевых продуктов.
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Яйца-квиллинг
Материалы:
- Бумага для квиллинга
- Клей
Как сделать:
Сверните маленькие кружочки из бумаги для квиллинга. Чем уже бумага – тем аккуратнее будет выглядеть яйцо. Наклейте элементы из бумаги на вареное яйцо.
Украшение пасхальных яиц: квиллинг – то, что надо
Предварительно яйцо можно покрасить в нужный цвет.
Как сделать пасхальное яйцо: мастер-класс
Сладкие яйца с посыпкой
Материалы:
- Пасхальная посыпка
- Клей
Как сделать:
Посыпка может пригодиться не только для украшения паски. Обмажьте яйцо специальным клеем и обваляйте его в посипке.
Пасхальное яйцо своими руками
Пасхальный декупаж
Материалы:
- Белок
- Салфетка для декупажа
Как красить:
Вырежьте из салфетки нужный вам рисунок. Взбейте белок. Замотайте сухое вареное яйцо в салфетку и промокните взбитым белком.
Декупаж пасхальных яиц: оригинальные идеи
Оставьте хорошо высохнуть.
Декупаж пасхальных яиц: как это сделать?
Совет: во избежание трещин на скорлупе добавьте в воду половину чайной ложки соли.
"Золотые" яйца
Материалы:
- Фольга золотого цвета
- Клей
Как сделать:
Нанесите на яйцо клей, однако не по всей поверхности, а только частично. Приклейте Вольгу. Кисточкой с грубым ворсом очистите от лишней фольги.
Золотые яйца к Пасхе
Перед нанесением фольги – яйцо можно покрасить в нужный цвет.
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Золотые пасхальные яйца
Мраморная техника
Материалы:
- Лак для ногтей
- Вода
Как красить:
В миску с водой капните несколько капель лака для ногтей. С помощью зубочистки создайте на поверхности воды произвольный узор.
Оформление пасхальных яиц: пригодится лак для ногтей
Положите яйцо в воду, чтобы лаковая пленка полностью покрыла яйцо. Оставьте на 10-15 минут, затем достаньте и оставьте высыхать.
Как раскрасить пасхальное яйцо лаком для ногтей
Вместо лака можно использовать масляную (художественную) краску.
Совет: чтобы после покраски яйца блестели - натрите их растительным маслом.
Техника омбре
Материалы:
- Пищевой краситель
- Вода и ложка/половник
Как красить:
Разведите краску в воде и налейте ее в стакан. С помощью ложки или половника опускайте яйцо до половины в стакан с краской. Делайте это в течение 3 минут. Затем поднимите яйцо, чтобы вода покрывало его наполовину еще на 5 минут. Так же поднимайте и опускайте яйцо.
Идеи к Пасхе своими руками: техника омбре
Последние десять минут – закрашивайте по такому же принципу только нижнюю часть яйца.
Декорированию пасхальных яиц: техника омбре
Совет: для детей стоит красить яйца только натуральными красителями – свекольным соком, шпинатом, шелухой луковицы и тому подобное.
И не только вареные яйца
Вареными куриными яйцами – удивить кого-то на Пасху довольно сложно. А вот мороженым или полноценным десертом в виде яйца – вполне возможно. Предлагаем вам несложные рецепты приготовления, которые вы с легкостью сможете повторить дома.
Яйцо-мороженое
Ингредиенты:
- Вода 500 мл
- Фруктовый сок с мякотью 250 мл
- Сахар 200 г
- Свежий лимонный сок 1 ст.л
- Пакетик желатина
Пасхальные яйца – не только вареные
Приготовление:
1. Замочите желатин на 5 минут в воде, а затем добавьте сахар. Нагрейте жидкость на медленном огне до полного растворения.
2. Ведите медленно фруктовый сок. Подержите еще минуту на огне и снимите с плиты. Процедите через сито, дайте остыть и добавьте лимонный сок.
3. Для формы можно использовать пластиковые яйца, которые продают в детских магазинах. Сделайте небольшое отверстие, через которое будете заливать готовую смесь.
Пасхальное яйцо-мороженое
4. После того – поставьте яйца с фруктовым мороженым в морозильную камеру минимум на 2 часа.
Шоколадный десерт
Ингредиенты:
- Шоколадные яйца без игрушки
- Сливочный сыр 150 г
- Жирные сливки 130 г
- Сахарная пудра 30 г
- Лимонный сок 0,5 ч.л
- Экстракт ванили 0,5 ч.л
- Сливочное масло 20 г
- Свежий апельсиновый сок 2 г
- Абрикосовый джем 1 ст.л
Шоколадные пасхальные яйца: вкусно и изящно
Приготовление:
1. Осторожно срежьте верхушку шоколадного яйца. Если края будут неровными - даже лучше, будет казаться будто откололась "скорлупа". Оставьте яйца в холодильнике, а пока готовьте начинку.
2. Смешайте сливочный сыр, пудру, лимонный сок и ванильный экстракт. Взбейте смесь до однородности. Отдельно взбейте охлажденные сливки и осторожно введите в смесь.
3. Достаньте яйца из холодильника и аккуратно ложечкой наполните яйца начинкой. Оставьте их в холодильнике на 30-40 мин, чтобы начинка хорошо застыла. А пока приготовьте "желток".
Шоколадные пасхальные яйца: простой рецепт
4. Для "желтка" смешайте сливочное масло, апельсиновый сок и джем. Нагрейте смесь на медленном огне и постоянно помешивайте. Когда масса станет однородной – снимайте с огня.
5. В готовых яйцах с начинкой сделайте маленькое углубление и положите туда "желток".