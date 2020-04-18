Паска по рецепту жены Франко: как львовский иконописец готовится к Пасхе

Львовский художник Остап Лозинский основательно подготовился к Пасхе. Он доказал, что даже во время карантина можно ярко отпраздновать дома.

Иконописец Остап Лозинский собственноручно готовится к Пасхе. Сам делает паштет, заливной язык или холодец. Блюда он готовит для себя, для родных и даже для соседки.

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В этом году художник испек паску по рецепту жены Ивана Франко Ольги. Карантин позволил ему вернуться и к росписи писанок. Поэтому он создал необычные – в стиле полтавской вышивки, по примеру гуцульской керамики и икон.

Некоторые писанки создаются по примеру гуцульских икон на стекле. Святой Георгий был взят за основу некоторых писанок. Или, например, святой Николай,

– рассказал иконописец Остап Лозинский.



Писанки Остапа Лозинского / Фото 24 канал



Писанка с изображением святого Георгия / Фото 24 канал

Мужчина готовится к празднику так же, как и каждый год. Но к пасхальным литургиям художник планирует присоединиться онлайн.

В Православной церкви Украины также обратились к верующим с просьбой на Пасху оставаться дома и приобщаться к богослужениям по видеотрансляции. Освящение пасхальных корзин будет возможно с помощью прямых трансляций молитвы для их благословения.



Как освятить пасхальную корзину / Инфографика 24 канала