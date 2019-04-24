Паспорт для оккупированных: как Путин будет влиять на Донбасс и чем это может завершиться

Президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированного Донбасса. Это решение будет иметь серьезные последствия для обеих сторон. Но для Украины они значительно глубже.

Что означает запуск процедуры выдачи российских паспортов для жителей оккупированных территорий и почему этот сигнал является очень тревожным – разбирались журналисты 24 канала.

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Это – не новая идея. Периодически российские СМИ и пророссийские пропагандисты, которые работают в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей, поднимали эту тему последние пять лет. Украинская разведка стала сообщать о подготовке этого процесса еще в конце прошлого года.

Но только в этом году стало заметно, что подготовка процесса выдачи российских паспортов украинцам, которые живут на оккупированном Донбассе, стала значительно активней, чем просто распространение информационных "страшилок" для поддержания напряжения.

В середине апреля российские издания "Коммерсант" и РБК со ссылкой на собственные источники сообщили, что после второго тура президентских выборов в Украине президент России Владимир Путин может подписать указ, который наделяет жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" правом на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Теперь он таки его подписал. И указ уже вступил в силу.

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Согласно этому документу, заявление о получении российского гражданства, поданное украинцами, проживающими на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, должны рассматривать в течение трех месяцев с момента подачи. Для граждан остальных стран срок составляет от трех до шести месяцев и может продлеваться.

В соответствии с действующим российским законодательством, для получения гражданства в общем порядке человек должен прожить в России пять лет без перерыва, иметь достаточный доход, отказаться от гражданства другой страны и сдать экзамен по русскому языку. В указе о гражданстве России для жителей оккупированных Кремлем территорий Донбасса эти условия не указаны.

Ранее СМИ также сообщали, что в окружении главарей боевиков "ДНР" основными условиями изменения гражданства будут наличие так называемых "паспортов" "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта.

В документе говорится, что Путин подписал указ "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права".

Помощник Путина Владислав Сурков заявил, что решение о выдаче жителям оккупированного Донбасса российских паспортов является обязанностью властей РФ перед людьми, которые "говорят и думают по-русски". Потому что их нужно спасать из "тяжелой ситуации", в которой они оказались "из-за репрессивных действий киевского режима".

Кто такой Владислав Сурков?

Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина. Автор современной концепции "Русский мир", в рамках которой была реализована российская вооруженная агрессия против Украины.



С первого дня оккупации Крыма и Донбасса был ключевой фигурой в осуществлении самой спецоперации и подборе кадров для обеспечения жизнедеятельности оккупированных территорий. В то же время сотрудники Суркова в Харькове готовили отделения восточных областей Украины. После аннексии Крыма потерял контроль над этой территорией, однако на Донбассе он стал почти губернатором. Руководил подбором кадров для псевдореспублик и определял решения приспешников оккупантов.



С 2014 года координировал деятельность вооруженных террористических формирований на востоке Украины. В частности давал указания по поводу информационной политики, советы как именно высказываться по поводу перспективы введения миротворцев на восток Украины.

Вместе с тем, в внекремлевской реальности это решение значит гораздо больше и цель его – усилить влияние на Украину.

Политолог Алексей Минаков напомнил, что подобные действия России уже были реализованы в Грузии – в 2002 году начали массово раздавать российские паспорта в Южной Осетии и Абхазии. И это создало фундамент для военного вторжения в 2008 году. "Сейчас сроки между раздачей паспортов и очередным витком вторжения могут быть сокращены. Путин будет обосновывать вторжение не просто защитой русскоязычного населения, а защитой граждан РФ", – подчеркнул он.

Подобные беспокойства также высказывал журналист Петр Шуклинов, предполагая что такой трюк с паспортами – просто начало нового этапа войны.

Вместе с тем, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко объяснил 24 каналу, что скорее всего, ситуация пока не столь страшна. По его словам, это – еще одно свидетельство того, что Россия осуществляет постепенную, полуформальную оккупацию этих территорий.

Если они выдают там паспорта – это признак того, что они, фактически, эту территорию контролируют и оккупируют. Вот и все. Нам нужно постоянно напоминать об этом всем участникам переговорного процесса. И когда Россия будет продолжать говорить, что "нас там нет" – показывать, что они там есть. Но это является свидетельством того, что не будет никакой реинтеграции. Стратегия сурковской команды заключается в том, чтобы закрепить разделение Донбасса. Выдача паспортов не означает, что они признают "ЛНР" или "ДНР". Это означает, что они берут их под свой протекторат. Это марионеточные образования, для которых базовая метрополия – это Россия,

– сказал он.

Официальная реакция Украины пока подтверждает его слова.

Рішення РФ щодо видачі паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий "паспортний" етап окупації Донбасу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 апреля 2019 г.

Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 апреля 2019 г.

Фесенко также добавил, что чисто функционально выдача российских паспортов на оккупированных территориях нужна, чтобы облегчить возможность коммуникации и поездок в Россию. "Чтобы жителям оккупированного региона было юридически легче осуществлять коммуникацию с Россией", – сказал политолог.

Это – фактически заморозка текущего состояния неформальной оккупации этих территорий. Такая война малой интенсивности – а большая война Путину пока не нужна, потому что это лишние расходы и риски, – это способ, благодаря которому будет заблокирована в перспективе сама возможность членства Украины в НАТО и ЕС. Вот – главная цель этого конфликта,

– добавил он.

Скорее всего – да. О том, что план самой выдачи уже разработан, также писали. Российский журналист Дмитрий Стешин в середине апреля рассказывал, что еще тогда в оккупированном Донецке составляли списки с подразделениями "народной милиции". "Сначала получат "военные", потом "госслужащие", потом все остальные, кто имеет "республиканские паспорта", — сообщал он, подчеркивая, что замена "документов" должна состояться уже летом.

Бывший постпред президента по Крыму Борис Бабин пояснил 24 канала, что если россияне целенаправленно займутся этим процессом, то реализовать его они смогут достаточно быстро, как это было реализовано в Крыму. "То есть, счет пойдет на месяцы. Отличие от ситуации с Крымом заключается в том, что в публичной сфере в так называемых "ЛНР" и "ДНР" никто паспорта навязывать не будет. Все будет делаться непублично. Все получат документы и все скажут, что они этого хотели всю жизнь", – отметил он.

По словам Бабина, грустные. При чем, для обеих сторон.

Если начнется выдача паспортов, если она будет массовой, то станет очевидно, что Россия идет на решение конфликта на Донбассе путем его глубокой консервации с созданием марионеточных якобы "независимых" государств, признанных только Россией,

– сказал он.

Причем на какой именно срок будет заморожен конфликт – сказать трудно. Очень надолго – один из самых конкретных прогнозов.

Активист ОО "Оберег" Вадим Лабас также пояснил 24 каналу, это будет означать дополнительную ментальную привязку жителей оккупированных районов к России. И как в таких условиях будет происходить реинтеграция Донбасса – понять трудно. Особенно, если учесть смену власти в Украине.

"Сам Зеленский не вел широких разговоров по этому вопросу с народом Украины. Это первое. Второе – многое будет зависеть от того, как будет вести себя гражданское общество. РФ рассчитывает, что при Зеленском им удастся всунуть эти территории Украине на своих условиях, как "автономные регионы с широкими полномочиями". Но это не мешает Кремлю перестраховаться и ментально привязать к себе миллионы избирателей в Украине. В конце концов, мы можем получить несколько миллионов избирателей, которые будут гражданами другой страны. Это даст РФ многолетнюю возможность не только просовывать в органы власти своих людей, но и очень сильно влиять на политику Украины", – сказал он.

В свою очередь журналист Денис Казанский считает, что таким шагом Кремль заставляет Зеленского занять антироссийскую позицию.

Не понимаю, зачем это было сделано именно сейчас. Но выглядит все так, будто руководство России с самого начала решили сжечь мосты и помочь Зеленскому занять антироссийскую позицию. Может, это и к лучшему. Ранее я уже писал, что никто не сделал больше для разрыва российско-украинских связей, чем Кремль. Эту политику Москва продолжает вести и дальше. И раз так, другого пути, кроме "прочь от Москвы", не остается, даже если кому-то и хотелось выбрать другой путь,

– пишет он.

Российский политолог Дмитрий Орешкин также отмечает, что население Донбасса, которое вместе с российским гражданством получит право стать избирателями, – это уже электоральный потенциал для российских выборов.

Вместе с тем, Россия также получит проблему в виде сотен тысяч людей, которых после выдачи своих паспортов нужно будет обеспечивать. Причем часть этих людей пять лет вели довольно специфический образ жизни и, как отмечали в СБУ, имеют склонность к объединению в агрессивные, вооруженные и преступные группировки.

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"Раздавая российские паспорта, Путин получает потенциальную угрозу появления вполне бандитских структур уже на территории России. Но, с другой стороны, такой шаг немного поднимает его имидж в глазах патриотической общественности. Мол, позаботился о народе. Но в целом это болезненное для Путина решение, ведь ему этот Донбасс с его провальной угольной индустрией на*рен не нужен. Для него лучше бы было, если бы эта территория дестабилизировала Украину", – написал Орешкин в своем блоге.

Блогер, известный под ником "Фашик Донецкий", который работает на оккупированных территориях и хорошо знаком с привычками и навыками боевиков, также давно объясняет, почему это решение будет способствовать тому, что будет расти социальная напряженность среди россиян и "ненависть к так называемым новым русским со стороны россиян сделает донецких и луганских персонами более ненавистными, чем приезжие рабочие из стран Азии".