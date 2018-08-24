Паспорт Виктора Цоя решили продать на аукционе: известна дата проведения и стартовая цена

Аукционный дом "Литфонд" анонсировал на 26 сентября 2018 года продажу паспорта Виктора Цоя, а также его записную книжку с телефонами друзей и рукописи с текстами двух песен.

Об этом сообщила Meduza.

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Владелец предметов, которые планируют выставить на аукцион, рассказал Life о том, что в 1980-х годах жил на улице Рубинштейна рядом с Ленинградским рок-клубом, и потому был лично знаком с Виктором Цоем. Цой, мол, бывал у него в гостях, и во время одного из таких визитов музыкант забыл свои рукописи и записную книжку. Якобы они упали за холодильник, и нашлись только через семь лет, когда Цой уже был мертв.



Паспорт Виктора Цоя продадут на аукционе

А вот как у владельца лотов оказался паспорт музыканта – мужчина не рассказал.



Текст считается ранней версии "Перемен" и также составит отдельный лот

Стартовая цена паспорта на торгах составит два с половиной миллиона рублей, что на 24 августа 2018 года равно более 900 тысяч гривен. Записную книжку хотят продать не дешевле, чем за полмиллиона рублей, а рукописи песен, среди которых и ранняя версия "Перемен", и одна до сих пор неизвестна композиция, отдавать будут минимум за 250 тысяч рублей за каждую.

Напомним, Виктор Цой, рок-музыкант, лидер группы "Кино" погиб 15 августа 1990 года. Цой разбился в автокатастрофе в Латвии, его ранняя смерть стала шоком для целого поколения, которое выросло на его музыке