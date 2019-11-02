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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Пассажиропоток Wizz Air в Украину вырос на почти 70%

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      Количество пассажиров лоукоста Wizz Air выросла на 68%
      Количество пассажиров лоукоста Wizz Air выросла на 68% / 24 канал

      За девять месяцев 2019 года количество пассажиров, которых в Украину и из нее доставил Wizz Air, составила более полутора миллиона человек. Это на 68% больше, чем в прошлом году.

      Венгерский лоукостер Wizz Air за январь-сентябрь 2019 года значительно увеличил пассажиропоток в пределах Украины. Об этом сообщил Центр транспортных стратегий.

      Больше: Лоукостер Wizz Air запустил авиарейсы из Львова на Кипр: расписание и стоимость билетов

      Количество нынешних пользователей этой авиакомпании – 1 миллион 819 тысяч пассажиров.

      Скільки пасажирів у Wizz Air
      Сколько украинцев летает авиакомпанией Wizz Air / инфографика 24 канала

      Wizz Air планирует и в дальнейшем увеличивать пассажиропоток в Украине. Да, недавно были анонсированы новые рейсы из Запорожья. Речь идет о рейсах в Вену, Вильнюс, Будапешт, Гданьск, Краков и Вроцлав.

      Что известно о Wizz Air?Наибольший лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также – в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. Всего компания обслуживает примерно 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.

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      Теги: Новости Украины Публикации Инфографика авиация Wizz Air Статистика
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