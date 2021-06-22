Пассажиров поезда Львов – Мариуполь залило дождем из-за дырявой крыши: видео

В Украине уже несколько недель продолжаются ливни. Из-за дождя вагон поезда Львов – Мариуполь затопило. Вода капала с потолка прямо на головы пассажирам.
Инцидент произошел в поезде Мариуполь – Львов, когда тот прибыл к Днепру. Издание пишет, что пассажиры в вагоне намокли, когда поезд попал под дождь.
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В вагоне вода капала пассажирам на голову
Из-за ливня в вагоне поезда начала протекать крыша. На видео, опубликованном пассажирами, заметно, что на полу уже почти образовалась лужа. Также вода залила плафон на потолке. При этом он продолжал оставаться включенным.
На видео слышно комментарии пассажиров:
- такая "поездка Укрзализныцей";
- также саркастически заметят, какая "красота".
В поезде Львов – Мариуполь потекла крыша: смотрите видео
Последние инциденты Укрзализныци: коротко
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