Пассажиров поезда Киев – Рига не выпускают более 3 часов: у большинства – высокая температура

В Киеве уже более 3 часов не выпускают пассажиров поезда, прибывшего из Риги. Собственно Киев и является его конечной точкой. По данным СМИ, в поезде находятся люди с очень высокой температурой.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24/7". По данным ресурса, в поезде находятся, прибывшие из стран Балтии и Беларуси.

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По некоторой информации, у многих из них можно наблюдать высокую температуру. Сейчас разрабатывают дальнейший план действий, добавляют журналисты.

Пассажиров поезда Рига – Киев не выпускают более 3 часов: смотрите видео

"Киев оперативный" со ссылкой на источник в СБУ пишет, что поезд из Риги прибыл в Киев в 15:45 23 марта.

По состоянию на 19:45 из него никого не выпускают, "поскольку почти в каждом вагоне есть люди с температурой под 40 градусов".

Вопросом дальнейших действий занимаются на самом высоком уровне.

По данным BBC Украина из-за того, что в поезде обнаружили людей с повышенной температурой, оформление затянулось.

Сейчас медики обследуют больных, однако основную часть пассажиров еще не выпустили. Нескольких человек уже забрала "скорая".

Всего в поезде, в состав которого входят 18 вагонов находились около 600 человек.

Нескольких пассажиров поезда Киев – Рига забрала "скорая" / Скриншот из видео

Вполне вероятно, что говорится о специальном эвакуационном поезде сообщением Киев – Рига. Он должен был обеспечить эвакуацию 267 украинских граждан по поручению руководства Украины.

Эвакуировать должны были тех людей, которые из-за введения в Украине карантина остались на территории Латвии, Литвы и Беларуси.

Поезд отправился из Риги вечером 22 марта. Кроме Риги, он еще останавливался в столице Литвы Вильнюсе и столице Беларуси Минске.

Заметим, что правительство приняло решение с 24 марта запретить любые туристические авиапутешествия граждан Украины. Кроме того, с 24 марта в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь".