Пассажиров поезда Рига – Киев более 3 часа не выпускали: что произошло в вагонах – видео

В сети опубликовали видео ситуации, которая происходила с поездом Рига – Киев. Его пассажиров более 3 часов не выпускали на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

Согласно обнародованным видео, в вагонах находилось много людей в масках, в том числе пассажиры и проводники. Кроме того, там присутствовали медики.

Подробнее! Пассажиров поезда Киев – Рига после 3 часов выпустили: многих забрала "скорая"

Ситуация в поезде Рига – Киев, когда не выпускали пассажиров

В телеграмм-канале PavlovskyNews со ссылкой на пассажиров сообщили, что люди в поезде находились в большом напряжении. В частности, жаловались, что им не давали воду.

"Это же тоже плохо, что мы не пьем воду с утра, это же инфекция будет эта", – отметила одна из пассажирок, когда не могла покинуть вагон.

Также пассажиры рассказали, что им сразу начали мерить температуру, когда поезд прибыл в Киев. Произошло это в 16:40.

Нам объяснили, почему нас так долго держали в поезде, потому что в двух вагонах у двух людей была повышенная температура, они сдали тест на коронавирус и долго ждали результаты, но тесты оказались отрицательными,

– рассказал мужчина по имени Василий.

Позднее людей все же отпустили на улицу, и они получили возможность уехать домой.

К теме! Пассажиров поезда из Риги более 3 часов не выпускали: что говорит украинская власть

Что происходило в поезде Рига – Киев во время медосмотра: видео

Ситуация с поездом Рига – Киев: что известно

Поезд отправился из столицы Латвии Риги вечером 22 марта.

Это был эвакуационный поезд, который должен был забрать людей с территории Латвии, Литвы и Беларуси.

Те не смогли уехать, поскольку во многих странах Европы и в Украине ввели карантин.

В поезде находилось более 650 пассажиров, в том числе 5 иностранцев , имеющих право проживать в Украине.

, имеющих право проживать в Украине. Вечером 23 марта поезд Рига – Киев более 3 часа продержали в столице Украины.

По данным МВД и Минздрава, поезд находился на санитарной остановке потому, что пять человек имели признаки коронавируса . Их передали медперсоналу и всем провели экспресс-тесты. Результаты тестов оказались отрицательными.

. Их передали медперсоналу и всем провели экспресс-тесты. Другим пассажирам измерили температуру и опросили о самочувствии.

Дальше все эвакуированные подписали обязательное информированное согласие на самоизоляцию . За ними будут вести медико-санитарный надзор.

. За ними будут вести медико-санитарный надзор. После этого всех пассажиров должны были развезти по их городам.

В СБУ отметили, что они, несмотря на информацию из СМИ, никакого отношения к задержанию поезда не имеют.

​Обратите внимание! Количество больных коронавирусом занижено в 8 – 10 раз, – Комисаренко

Главное о коронавирусе в Украине

По состоянию на вечер 23 марта в Украине подтвердили 73 случаев заболевания коронавирусом, 3 из них – летальные, один человек выздоровел.

коронавирусом, 3 из них – летальные, один человек выздоровел. 12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта. Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе . Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19. Говорится о Днепропетровске, Ивано-Франковске области и в городе Киев .

области и в городе . 23 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях . Здесь также зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом Covid-19.

. Здесь также зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом Covid-19. Также режим чрезвычайной ситуации 24 марта будет введен на Львовщине.



Как отличить симптомы коронавируса от гриппа и простуды / Инфографика 24 канала