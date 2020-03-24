Пассажиров поезда Рига – Киев более 3 часа не выпускали: что произошло в вагонах – видео
В сети опубликовали видео ситуации, которая происходила с поездом Рига – Киев. Его пассажиров более 3 часов не выпускали на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.
Согласно обнародованным видео, в вагонах находилось много людей в масках, в том числе пассажиры и проводники. Кроме того, там присутствовали медики.
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Ситуация в поезде Рига – Киев, когда не выпускали пассажиров
В телеграмм-канале PavlovskyNews со ссылкой на пассажиров сообщили, что люди в поезде находились в большом напряжении. В частности, жаловались, что им не давали воду.
"Это же тоже плохо, что мы не пьем воду с утра, это же инфекция будет эта", – отметила одна из пассажирок, когда не могла покинуть вагон.
Также пассажиры рассказали, что им сразу начали мерить температуру, когда поезд прибыл в Киев. Произошло это в 16:40.
Нам объяснили, почему нас так долго держали в поезде, потому что в двух вагонах у двух людей была повышенная температура, они сдали тест на коронавирус и долго ждали результаты, но тесты оказались отрицательными,
– рассказал мужчина по имени Василий.
Позднее людей все же отпустили на улицу, и они получили возможность уехать домой.
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Что происходило в поезде Рига – Киев во время медосмотра: видео
Ситуация с поездом Рига – Киев: что известно
- Поезд отправился из столицы Латвии Риги вечером 22 марта.
- Это был эвакуационный поезд, который должен был забрать людей с территории Латвии, Литвы и Беларуси.
- Те не смогли уехать, поскольку во многих странах Европы и в Украине ввели карантин.
- В поезде находилось более 650 пассажиров, в том числе 5 иностранцев, имеющих право проживать в Украине.
- Вечером 23 марта поезд Рига – Киев более 3 часа продержали в столице Украины.
- По данным МВД и Минздрава, поезд находился на санитарной остановке потому, что пять человек имели признаки коронавируса. Их передали медперсоналу и всем провели экспресс-тесты. Результаты тестов оказались отрицательными.
- Другим пассажирам измерили температуру и опросили о самочувствии.
- Дальше все эвакуированные подписали обязательное информированное согласие на самоизоляцию. За ними будут вести медико-санитарный надзор.
- После этого всех пассажиров должны были развезти по их городам.
- В СБУ отметили, что они, несмотря на информацию из СМИ, никакого отношения к задержанию поезда не имеют.
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Главное о коронавирусе в Украине
- По состоянию на вечер 23 марта в Украине подтвердили 73 случаев заболевания коронавирусом, 3 из них – летальные, один человек выздоровел.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
- Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
- С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
- 20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19. Говорится о Днепропетровске, Ивано-Франковске области и в городе Киев.
- 23 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях. Здесь также зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом Covid-19.
- Также режим чрезвычайной ситуации 24 марта будет введен на Львовщине.
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