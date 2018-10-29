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      Пассажирский Boeing упал в море в Индонезии: на борту были высокопоставленные чиновники

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      Самолет Boeing-737 упал в море в Индонезии: на борту были чиновники Минфина
      Самолет Boeing-737 упал в море в Индонезии: на борту были чиновники Минфина / Twitter

      Среди пассажиров пассажирского самолета Boeing 737, который утром 29 октября, потерпел крушение в Индонезии, могли быть чиновники министерства финансов страны.

      Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air совершал рейс из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка.

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      Примерно через 10 минут после вылета из аэропорта самолет исчез с радаров.

      Позже стало известно, что он упал в Яванское море в 11 километрах от западного побережья острова Ява.

      На борту находились 189 человек: 181 пассажир, среди которых двое детей, один младенец и 8 членов экипажа.

      Власти Индонезии начали поисково-спасательную операцию, однако никакой информации о погибших или выживших пока нет.

      В море у вероятного места аварии находят обломки самолета и личные вещи людей. В сети опубликовали список пассажиров.

      По данным BBC, на борту находилось не менее 20 чиновников министерства финансов Индонезии.

      В МИД Украины сообщили, что уже проверяют, могли ли быть среди пассажиров рейса JT-610 граждане Украины.

      Что известно об авиакомпании Lion Air?
      Это крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота составляет более 100 самолетов, большинство из которых Boeing 737 различных модификаций. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.

      13 апреля 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение на острове Бали, не долетев до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар. Он приземлился на мелководье и разломился на две части. Все 108 человек, находившихся на борту, выжили.

      Теги: Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии авиация Индонезия Жертвы
      Источник: 24 Канал
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