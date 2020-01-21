Пассажиры избили проводника за замечания относительно курения в тамбуре

Четверо пассажиров поезда, следовавшего из Киева в Ивано-Франковск 20 января, избили проводника. Инцидент произошел из-за замечания о курении в тамбуре вагона.

О нападении на проводника в поезде рассказала пресс-служба Укрзализныци .

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Работник железной дороги заметил компанию людей, что курила в тамбуре вагона, и сделал им замечание. В результате 50-летнему железнодорожнику на станции во Львове оказывали помощь из-за ушибов лица.

Начальник поезда вызвал полицию, и уже во Львове правоохранители задокументировали правонарушение и задержали нападавших.

Через эту ситуацию Укрзализныця еще раз призвала Национальную полицию к разговору об организации обеспечения сопровождения правоохранителями пассажирских поездов.