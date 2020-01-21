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      Пассажиры избили проводника за замечания относительно курения в тамбуре

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      В поездах в Украине курить запрещено / Иллюстративное фото (pixabay)

      Четверо пассажиров поезда, следовавшего из Киева в Ивано-Франковск 20 января, избили проводника. Инцидент произошел из-за замечания о курении в тамбуре вагона.

      О нападении на проводника в поезде рассказала пресс-служба Укрзализныци.

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      Работник железной дороги заметил компанию людей, что курила в тамбуре вагона, и сделал им замечание. В результате 50-летнему железнодорожнику на станции во Львове оказывали помощь из-за ушибов лица.

      Начальник поезда вызвал полицию, и уже во Львове правоохранители задокументировали правонарушение и задержали нападавших.

      Через эту ситуацию Укрзализныця еще раз призвала Национальную полицию к разговору об организации обеспечения сопровождения правоохранителями пассажирских поездов. 

      Важно!

      В Украине запрещено курение табачных изделий в общественных местах, в том числе и в вагонах поездов.

      Об этом говорится в законе "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Львова Полиция Криминальные новости Укрзализниця
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