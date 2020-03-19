Пассажиры избили водителя трамвая в Николаеве, так как тот отказался перевозить более 10 человек

В Николаеве пассажиры трамвая избили водителя, потому что он не впускал людей в салон, поскольку там уже находилось 10 человек. Именно такое количество разрешено для перевозки в общественном транспорте в период карантина в Украине.

"Ударили несколько раз водителя, поцарапали его...", – рассказал директор КП "Николаевэлектротранс" Владимир Евтушенко, сообщает "Преступности.НЕТ".

Смотрите фото и видео Выбитое стекло и угрозы ножом: в Одессе продолжают штурмовать транспорт

"Взбунтовался народ, мы ограничиваем их проезд до 10 человек, а они не слушаются, становятся перед трамваем, перекрывают движение, мы им объясняем, что есть постановление Кабинета Министров, говорим: "Извините, но так должно быть", вызываем полицию и проводим эти вопросы", – добавил Евтушенко.

Он уточнил, что в основном разозлились из-за запрета люди в возрасте старше среднего.

Он (водитель – 24 канал) вышел, они на него набросились, подергали его. Немного пошумели люди, сейчас время такое, все обозленные. Преимущественно были выше среднего возраста,

– рассказал директор "Николаевэлектротранс".

Он добавил, что в городе планируют увеличить количество электротранспорта и самых маршрутов.

Какие ограничения в транспорте действуют на время карантина

С 18 марта в Киеве, Харькове и Днепре не работает метро и будет закрыто как минимум до 3 апреля.

Согласно постановлению Кабмина, в городские маршрутки, троллейбусы разрешено впускать не более 10 человек. В трамвае – не более 20.

В Киеве людей без медицинских масок вообще не будут пускать в общественный транспорт.

Контролируют соблюдение этих карантинных ограничений спецгруппы из полицейских и работников Госпотребслужбы.

В Черновцах, Ивано-Франковске и Луцке прекратил работу весь общественный транспорт.

С 17 марта приостановлено железнодорожные и авиаперевозки по всей Украине и за ее пределы.



Запреты в Украине на период карантина / Инфографика 24 канала