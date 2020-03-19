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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Пассажиры избили водителя трамвая в Николаеве, так как тот отказался перевозить более 10 человек

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      В Николаеве пассажиры трамвая избили водителя, потому что он не впускал людей в салон, поскольку там уже находилось 10 человек. Именно такое количество разрешено для перевозки в общественном транспорте в период карантина в Украине.

      "Ударили несколько раз водителя, поцарапали его...", – рассказал директор КП "Николаевэлектротранс" Владимир Евтушенко, сообщает "Преступности.НЕТ".

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      "Взбунтовался народ, мы ограничиваем их проезд до 10 человек, а они не слушаются, становятся перед трамваем, перекрывают движение, мы им объясняем, что есть постановление Кабинета Министров, говорим: "Извините, но так должно быть", вызываем полицию и проводим эти вопросы", – добавил Евтушенко.

      Он уточнил, что в основном разозлились из-за запрета люди в возрасте старше среднего.

      Он (водитель – 24 канал) вышел, они на него набросились, подергали его. Немного пошумели люди, сейчас время такое, все обозленные. Преимущественно были выше среднего возраста,
      – рассказал директор "Николаевэлектротранс".

      Он добавил, что в городе планируют увеличить количество электротранспорта и самых маршрутов.

      Какие ограничения в транспорте действуют на время карантина

      • С 18 марта в Киеве, Харькове и Днепре не работает метро и будет закрыто как минимум до 3 апреля.
      • Согласно постановлению Кабмина, в городские маршрутки, троллейбусы разрешено впускать не более 10 человек. В трамвае – не более 20.
      • В Киеве людей без медицинских масок вообще не будут пускать в общественный транспорт.
      • Контролируют соблюдение этих карантинных ограничений спецгруппы из полицейских и работников Госпотребслужбы.
      • В Черновцах, Ивано-Франковске и Луцке прекратил работу весь общественный транспорт.
      • С 17 марта приостановлено железнодорожные и авиаперевозки по всей Украине и за ее пределы.

      заборони в Україні на період карантину
      Запреты в Украине на период карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Транспорт столкновения Новости Николаева Новости Украины
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