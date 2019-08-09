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      Пассажиры микроавтобуса из Станицы Луганской попали в жуткое ДТП в Счастье: много пострадавших

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      Микроавтобус с людьми из Станицы Луганской попал в ДТП на Луганщине: есть пострадавшие
      Микроавтобус с людьми из Станицы Луганской попал в ДТП на Луганщине: есть пострадавшие

      В городе Счастье Луганской области грузовой фургон Mercedes-Benz столкнулся с автомобилем Renault Trafic. В последнем ехали люди со Станицы Луганской в Северодонецк.

      По информации полиции, семь пассажиров Renault Trafic и 46-летний водитель Mercedes-Benz получили телесные повреждения различной степени тяжести.

      Еще одна крупная авария: На Житомирщине в ДТП пострадали 24 человека – фото

      Сама же ДТП произошла на 72 километре автодороги Н-2 у дома №17 в квартале Энергетиков. Причиной инцидента стало то, что водитель Mercedes выехал на встречную полосу.

      На месте работали сотрудники полиции. Продолжается проверка.

      Заметим, что в Станице Луганской действует единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения – в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Этот пункт является пешеходным, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец. Сейчас идет его восстановление.

      Похожая авария недавно произошла в Днепре, правда она имела ужасные последствия. Здесь в 7:00 утра нетрезвый водитель, убегая от милиции, протаранил переполненную маршрутку. В автобусе находились 15 пассажиров, а 11 из них получили травмы.

      КАКИЕ ЕЩЕ РЕЗОНАНСНЫЕ ДТП СЛУЧАЛИСЬ НЕДАВНО В УКРАИНЕ:

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      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Луганска Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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