Пассажиры микроавтобуса из Станицы Луганской попали в жуткое ДТП в Счастье: много пострадавших

В городе Счастье Луганской области грузовой фургон Mercedes-Benz столкнулся с автомобилем Renault Trafic. В последнем ехали люди со Станицы Луганской в Северодонецк.

По информации полиции, семь пассажиров Renault Trafic и 46-летний водитель Mercedes-Benz получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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Сама же ДТП произошла на 72 километре автодороги Н-2 у дома №17 в квартале Энергетиков. Причиной инцидента стало то, что водитель Mercedes выехал на встречную полосу.

На месте работали сотрудники полиции. Продолжается проверка.

Заметим, что в Станице Луганской действует единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения – в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Этот пункт является пешеходным, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец. Сейчас идет его восстановление.

Похожая авария недавно произошла в Днепре, правда она имела ужасные последствия. Здесь в 7:00 утра нетрезвый водитель, убегая от милиции, протаранил переполненную маршрутку. В автобусе находились 15 пассажиров, а 11 из них получили травмы.

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