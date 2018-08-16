Пассажиры снова перекрыли движение электрички на Львовщине: фото

16 августа на Львовщине люди перекрыли путь на станции "Пидзамче". Причиной перекрытия стало то, что люди не смогли сесть в поезд, который курсирует в Здолбунов.

Об этом сообщает Zaxid.Net.

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Пассажиры жалуются, что им не хватает 4-х вагонов электрички для того, чтобы нормально перевезти всех желающих. Они просили дать дополнительные вагоны или поезд, чтобы доехать до станции Здолбунов.

Как отмечает работник полиции Игорь Зинкевич, была задержка в движении электрички, которая курсирует в Ковель, из-за перекрытия пути на станции Пидзамче.



Люди перекрыли путь на станции "Пидзамче​"

Пассажиры жалуются, что им не хватает 4-х вагонов

Они просили дать дополнительные вагоны или поезд, чтобы доехать до станции Здолбунов

Путь перекрыли примерно в 18 часов вечера, а в 19:45 на станцию "Пидзамче" прибыла еще одна электричка из шести вагонов сообщением Львов – Здолбунов. После этого люди разблокировали путь.

Напомним, 7 мая на Львовщине пассажиры уже перекрывали путь в Пустомитах. Люди выступали против того, что не смогли сесть в электричку из-за нехватки мест.