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Пассажиры в панике выбегали из маршрутки в Днепре

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Иллюстрация / Фото из открытых источников

В Днепре в маршрутке №23 сорвало кран газового баллона, из-за чего пассажиры обратились в панику и вытолкали друг друга из салона автобуса.

Происшествие произошло около 07:30 утра в Днепре, передает "Информатор".

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В результате эвакуации пострадал маленький ребенок, он ударился головой о перило. По данным очевидцев, водитель выбежал из маршрутки одним из первых.

Диспетчер сообщил, что водитель общественного транспорта попал в яму, вследствие чего произошла разгерметизация газового баллона. Схожий ответ дал председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.

"Сегодня на улице Отечественной в районе дома № 69 есть огромная яма, глубина которой, местами, более 50 сантиметров. Там тонут машины, не только легковые автомобили, маршрутные автобусы, но и среднетоннажные грузовики. Вины перевозчика в происшествии нет. Когда эта яма будет заложена, тогда движение маршрутов №23 и №25 должно нормализоваться", – заверил Михаил Тонконогий.

К слову, жители Николаева с трудом в понедельник, 26 марта, добрались до работы. А все потому, что водители маршруток бастуют. Они требуют повысить плату за проезд.

Теги: Новости Украины Транспорт Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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