Пассажиры в вышиванках смогут бесплатно проехаться в киевском метро

Каждый человек, одетый в вышиванку, сможет бесплатно проехать в метро Киева в День вышиванки – 17 мая.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метро в Facebook.

Читайте также: День вышиванки 2018: афиша мероприятий в Киеве и других городах Украины

Такую акцию совместно подготовили Киевский метрополитен, организация "Всемирный день вышиванки" и "ПриватБанк". Пассажирам в вышиванке банк оплатит проезд бесконтактной картой.

Афиша акции

Однако, акция будет действовать не весь день, а с 8:00 до 11:00, и только на станциях "Майдан Независимости", "Крещатик", "Золотые ворота", "Лыбедская", "Университет" и "Арсенальная".