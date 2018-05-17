Пассажиры в вышиванках смогут бесплатно проехаться в киевском метро
Каждый человек, одетый в вышиванку, сможет бесплатно проехать в метро Киева в День вышиванки – 17 мая.
Об этом сообщает пресс-служба киевского метро в Facebook.
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Такую акцию совместно подготовили Киевский метрополитен, организация "Всемирный день вышиванки" и "ПриватБанк". Пассажирам в вышиванке банк оплатит проезд бесконтактной картой.
Афиша акции
Однако, акция будет действовать не весь день, а с 8:00 до 11:00, и только на станциях "Майдан Независимости", "Крещатик", "Золотые ворота", "Лыбедская", "Университет" и "Арсенальная".
Источник: 24 Канал
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