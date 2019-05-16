16:14
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Блоги Мировые Медиа
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Мировые Медиа

      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ

      319
      Інвестиційний потенціал України: які перепони стоять перед інвесторами?
      Інвестиційний потенціал України: які перепони стоять перед інвесторами? / Фото з відкритих джерел

      Україна є країною з низьким рівнем заробітної платні, яка розташована просто двері у двері з Євросоюзом. Але вона не користується потенціалом свого розташування. Що може зробити новий президент, колишній комік Зеленський, аби змінити це становище?

      На Заході може переважати уявлення про те, що Україна – це така сіра, тьмяна колишня радянська республіка. Але ця картинка – невірна. Хто подорожує цією країною, той відчуває велику відкритість та величезний економічний потенціал. Багато людей просто заряджені енергією, вмотивовані та добре освічені. В промисловості, в IT-секторі або в сільському господарстві країна має багато чого, що може запропонувати світові. Перш за все – зарплатня тут дуже невелика.

      Читайте також: Путін кинув Україні новий виклик, – Le Point

      В принципі, на східному кордоні Євросоюзу розташована країна з китайським рівнем доходів,
      – каже Роберт Кіршнер з Німецької консультативної групи "Україна".

      Середня зарплатня складає лише 9500 гривень (365 швейцарських франків) на місяць. Взагалі-то, в країні має відбуватися справжнісінька навала іноземних підприємців, які хотіли б використати цей "доходний рай" для своїх виробництв.

      Країна невикористаних шансів

      Але Україна досі залишається країною невикористаних шансів.

      "Потенціал – це все, що ми маємо" – кажуть з цього приводу українці з чорним гумором. Скажімо, дуже великим є розчарування через те, що Україна з моменту прозахідного євромайданівського перевороту 2014 року ледь-ледь спромоглася залучити собі іноземних інвесторів.

      Можна було б чекати більшого, хоча б тому, що Україна, завдяки всеохоплюючій угоді про вільну торгівлю, отримала добрий доступ до внутрішнього ринку ЄС,
      – вважає економіст Кіршнер, який довгий час консультує Україну за дорученням німецького уряду.

      Але прямі іноземні інвестиції досі ледве жевріють на відмітці 1,8% від загального обсягу економіки.

      Це можна пояснити: уява про країну в стані війни, без сумніву, відлякує багато іноземних підприємців – навіть, якщо конфлікт на Сході України обмежується лише невеличкою частиною величезної держави. Через наслідки валютної та економічної кризи 2014/15 років тут все ще діє контроль за пересуванням капіталу, який робить неможливим для іноземних фірм повністю забирати свої прибутки додому. Але, перш за все, відлякує відсутність правової держави. Права власності не захищаються належним чином корумпованими судами та установами й це вважається найбільшою економічною проблемою України.

      Іноземні фірми багато приносять

      Присутність іноземних підприємств була б важливою для країни та її людей. Кіршнер нещодавно розробив з цього приводу зі своїми співавторами окреме дослідження. Незважаючи на невеликий обсяг інвестицій, іноземні підприємці, на його думку, тримають на собі значну частку української економіки: вони забезпечують третину загального виробництва, вони значно продуктивніші, ніж місцеві фірми, й вони платять кращу зарплатню.

      Іноземні фірми не просто залучають до країни капітал та машини, вони також використовують сучасні методи менеджменту та забезпечують інтеграцію до міжнародних виробничих мереж,
      – пояснює Кіршнер під час розмови в Берліні.

      Іноземні фірми також можуть допомогти зробити українську економіку "чистішою", тому що хабарі або робота "по-чорному" для них є цілком неможливими.

      Читайте також: Наслідки "санкційних непорозумінь": іноземні інвестиції в економіку Росії впали до рівня 90-х

      Вимоги до президента

      Чи може новий президент України, колишній комік Володимир Зеленський, щось зробити? Як всередині країни, так і за кордоном за його діями спостерігають з великою напругою. Перш за все, вибір незвичного нового політика призвів до деякої непевності, тому що, наприклад, незрозуміло, як буде розвиватися співпраця з парламентом, вибори до якого мають відбутися восени. Але Зеленський, з точки зору іноземних інвесторів, пропонує, певно, також і шанси.

      Так, в межах своєї компетенції, він має, перш за все, можливість продовжити реформу юстиції. Цим він може зробити дещо для боротьби з корупцією, щоб в Україні з’явилася правова держава. Це було б великим прогресом як для місцевого населення, так і для іноземних діячів. Щоправда, в цьому випадку йдеться про справжній геркулесовий подвиг. Лакмусовим папером, скажімо, буде позиціонування Зеленського стосовно традиційно дуже впливових в Україні олігархів.

      Наразі було б великою перемогою, якби Україна зберегла важко здобуту макроекономічну стабільність.

      Центральним питанням є продовження співпраці з Міжнародним Валютним фондом, – вважає з цього приводу також і економіст Кіршнер. – Президент може своєю діяльністю це підтримати.

      Без МВФ за спиною є загроза, що наступного року Україна знову порине в валютну та боргову кризу. Іноземні інвестори тоді вже точно оминатимуть цю країну.

      Автор: Маттіас Бенц
      Джерело: Neu Zürcher Zeitung
      Переклад: Борис Немировський

      Читайте також: Зеленський для Путіна – НЛО, – Le Monde

      blog_ava
      Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров может приехать в Украину
      сегодня
      6623
      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Инвестиции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      сегодня , 15:36 Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      Ірина Юрковська 47
      Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      сегодня , 15:30 Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      Інна Жолобович 192
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сегодня , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 319
      Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      сегодня , 14:49 Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      72
      Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      сегодня , 14:05 Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      Наталя Боднар 623
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук