Патология очень сильно молодеет, – украинцев предостерегли о распространенном заболевании

Медики бьют тревогу – сердечно-сосудистые заболевания серьезно помолодели и являют сейчас главную проблему для жизни украинцев.

Согласно данным статистики, сейчас в Украине 12 миллионов людей, которые знают о диагнозе, страдают гипертонической болезнью. Еще около 4 миллионов о ней не догадываются, сообщает ТСН.

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Патология очень сильно молодеет. Пациенты, которые перенесли инфаркт, в нашей практике – уже в 21, 25, 27 лет. Есть пациенты, уже простентованные в 32 года (в сосудах стенты для их расширения, – "24"),

– отметила врач-кардиолог Валентина Шаповалова.

Потенциальные пациенты сегодня – это мужчины 40-45 лет женщины 45-50 лет. Шансы получить инфаркт добавляют нерегулярное питание, избыточное потребление соли, малоподвижный образ жизни, курение и злоупотребление алкоголем, недосыпание, хроническая усталость и ожирение.

Врачи отмечают, если есть подозрение на ухудшение самочувствия – головная боль, артериальное давление в течение двух недель – следует пойти на осмотр в медицинское учреждение.

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