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      "Патриархат!" против "Я – феминистка": конфликт на Марше за права женщин в Киеве

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      Нескольких радикалов задержала полиция
      Нескольких радикалов задержала полиция / "Радио Свобода"

      "Марш женщин" против домашнего, сексуального и психологического насилия в Киеве натолкнулся на сопротивление праворадикалов. Произошли столкновения с полицией, несколько человек задержали при попытке помешать женскому маршу и правоохранителям.

      В Киеве на Михайловской площади 8 марта примерно 100–150 активисток вышли на "Марш женщин" против домашнего, сексуального и психологического насилия, сообщил "Радио Свобода".

      Читайте также: Гендерно–лингвистическое равенство, или Феминитивы в украинском языке

      Участники "Марша женщин" держали плакаты: "Нет насилию, домогательствам, проституции, изнасилованием", "Мое тело – мое дело", "Я – феминистка. А чего достигли вы?"  и тому подобные.

      Київ
      "Любим секс. Ненавидим сексизм", – надпись на одном из плакатов

      Что такое сексизм?
      Речь о предубеждение или дискриминации людей из-за их пола (гендера). Причем как в отношении женщин, так и в отношении мужчин и других гендеров, кем бы себя человек не определял. Проявляется сексизм в стереотипах, диспропорции прав и возможностей между полами.

      Київ"Остановите насилие против женщин!"

      На странице "Марша женщин" в Facebook целью Марша объявлен протест "против ультраправового, домашнего, сексуального, экономического и психологического насилия" и "против давления и насилия патриархального уклада". Участие в Марше, к слову, взяли и мужчины.

      Рядом с "Маршем женщин" попытались организовать контракцию правые силы. Они вышли под лозунгами "Бог! Родина! Патриархат!", "Феминизм разрушает украинские семьи" и "Современный феминизм искажает Богом заложенный образ женщины". Участников акции и контракции разделял кордон полиции.

      Київ
      Кордон полиции разделял митингующих

      Несколько человек пытались прорваться сквозь правоохранителей. Как следствие – по меньшей мере три человека, которые пытались помешать проведению "Марша женщин", задержаны полицией.

      Київ
      Щонайменше трьох осіб затримали

      Пользователи соцсетей неоднозначно расценили эти события. Некоторые периняли сторону участников Марша и пренебрежительно высказался о его противниках: "Херои. Пришли с бабами воевать" (стоит заметить, впрочем, что в этих словах не меньше сексизма и стереотипов, чем в попытках помешать проведению Марша).

      Но кое-кто и вспомнил историю об избиении полицейским активиста в Киеве 9 февраля. Тогда полицейский не только применил силу, но и делал это с криками "Ложись, Бандера". Именно поэтому некоторые из очевидцев "Марша женщин" описали конфликт с радикалами 8 марта как "Ложись, Бандера – 2".

      Київ
      Реакция в соцсетях на события во время "Марша женщин" в Киеве

      Смотрите видео о конфликте радикалов с правоохранителями в Киеве:

       

      blog_ava
      С праздником 8 марта – трогательные поздравления любимой девушке
      сегодня
      3661
      Теги: Новости Украины 8 марта Полиция Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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