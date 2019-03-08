"Патриархат!" против "Я – феминистка": конфликт на Марше за права женщин в Киеве

"Марш женщин" против домашнего, сексуального и психологического насилия в Киеве натолкнулся на сопротивление праворадикалов. Произошли столкновения с полицией, несколько человек задержали при попытке помешать женскому маршу и правоохранителям.

В Киеве на Михайловской площади 8 марта примерно 100–150 активисток вышли на "Марш женщин" против домашнего, сексуального и психологического насилия, сообщил "Радио Свобода".

Читайте также: Гендерно–лингвистическое равенство, или Феминитивы в украинском языке

Участники "Марша женщин" держали плакаты: "Нет насилию, домогательствам, проституции, изнасилованием", "Мое тело – мое дело", "Я – феминистка. А чего достигли вы?" и тому подобные.



"Любим секс. Ненавидим сексизм", – надпись на одном из плакатов

Что такое сексизм?

Речь о предубеждение или дискриминации людей из-за их пола (гендера). Причем как в отношении женщин, так и в отношении мужчин и других гендеров, кем бы себя человек не определял. Проявляется сексизм в стереотипах, диспропорции прав и возможностей между полами.

"Остановите насилие против женщин!"

На странице "Марша женщин" в Facebook целью Марша объявлен протест "против ультраправового, домашнего, сексуального, экономического и психологического насилия" и "против давления и насилия патриархального уклада". Участие в Марше, к слову, взяли и мужчины.

Рядом с "Маршем женщин" попытались организовать контракцию правые силы. Они вышли под лозунгами "Бог! Родина! Патриархат!", "Феминизм разрушает украинские семьи" и "Современный феминизм искажает Богом заложенный образ женщины". Участников акции и контракции разделял кордон полиции.



Кордон полиции разделял митингующих

Несколько человек пытались прорваться сквозь правоохранителей. Как следствие – по меньшей мере три человека, которые пытались помешать проведению "Марша женщин", задержаны полицией.



Щонайменше трьох осіб затримали

Пользователи соцсетей неоднозначно расценили эти события. Некоторые периняли сторону участников Марша и пренебрежительно высказался о его противниках: "Херои. Пришли с бабами воевать" (стоит заметить, впрочем, что в этих словах не меньше сексизма и стереотипов, чем в попытках помешать проведению Марша).

Но кое-кто и вспомнил историю об избиении полицейским активиста в Киеве 9 февраля. Тогда полицейский не только применил силу, но и делал это с криками "Ложись, Бандера". Именно поэтому некоторые из очевидцев "Марша женщин" описали конфликт с радикалами 8 марта как "Ложись, Бандера – 2".



Реакция в соцсетях на события во время "Марша женщин" в Киеве

Смотрите видео о конфликте радикалов с правоохранителями в Киеве: