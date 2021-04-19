У Дніпрі патрульні поліцейські встигли врятувати дівчину від трагічної загибелі ввечері 18 квітня. Вона хотіла кинутися з Центрального мосту.

На камерах відеоспостереження правоохоронці побачили як дівчина збирається зістрибнути з мосту. Вони приїхали, коли вона вже готувалась до стрибка. Актуально Дивом вижив: у Львові 33-річний музикант випав із вікна 5 поверху Що відомо про спробу самогубства Інформацію про намір дівчини вчинити самогубства повідомили на гарячу лінію 102. На міст виїхав екіпаж.

Тим часом чергові патрульні переглянули відео з камер спостереження та знайшли чітке місце, де вона перебувала.

На записі видно, як дівчина налаштовується на стрибок – лишає смартфон та вмощується на поручні.

В цей момент до неї під'їхали патрульні.

За інформацією ситуаційного центру самогубцю зупинила сержантка поліції Тетяна Остапчук. Вона обхопила дівчину руками за талію та утримувала.

За кілька секунд до неї підбіг напарник – рядовий поліції Микола Котенко. Вони разом тягнули суїцидницю з бильця мосту. Спроба самогубства на Центральному мосту в Дніпрі: відео Зверніть увагу! Ситуаційний центр міста Дніпра – це система ситуаційного відеоспостереження міста Дніпра, запроваджена по програмі "Безпечне місто". Самогубства в Україні: останні випадки 18 квітня на Буковині прикордонник вчинив самогубство. Як повідомили у відомстві, ймовірно, він застрелився через особисті причини.

У Харкові чоловік стрибнув з вікна багатоповерхівки у п'ятницю, 16 квітня. Медики, які приїхали на місце, констатували смерть.

Але є й щасливі випадки – ввечері 7 квітня у Кривому Розі дівчина стрибнула з мосту в крижану воду, але її врятували.