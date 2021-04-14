Патрульная полиция Днепропетровщины остановила подозрительные мотоцикл Suzuki и машину Tesla. Правоохранители выяснили, что оба транспортных средства находятся в международном розыске.

Вероятно, их похитили в Европе некоторое время назад. Сейчас все детали выясняет следственно-оперативная группа. К теме Комитет Верховной Рады поддержал новые законопроекты о "евробляхах" Что известно о транспортных средствах 12 апреля экипаж патрульных остановил мотоциклиста на транспортном средстве Suzuki без номерных знаков.

Им управлял 16-летний подросток, который при том не имел ни документов на мотоцикл, ни водительского удостоверения.

Полицейские проверили мотоцикл – оказалось, он находится в международном розыске из-за угона в Италии.

В тот же день остановили автомобиль Tesla Roadster с номерами иностранной регистрации.

Правоохранители выяснили, что его украли из Норвегии 3 года назад.