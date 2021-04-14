Украденные транспортные средства: искал Интерпол, а нашла полиция Днепропетровщины
Патрульная полиция Днепропетровщины остановила подозрительные мотоцикл Suzuki и машину Tesla. Правоохранители выяснили, что оба транспортных средства находятся в международном розыске.
Источник:телеграм Патрульной полиции
Вероятно, их похитили в Европе некоторое время назад. Сейчас все детали выясняет следственно-оперативная группа.
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Что известно о транспортных средствах
- 12 апреля экипаж патрульных остановил мотоциклиста на транспортном средстве Suzuki без номерных знаков.
- Им управлял 16-летний подросток, который при том не имел ни документов на мотоцикл, ни водительского удостоверения.
- Полицейские проверили мотоцикл – оказалось, он находится в международном розыске из-за угона в Италии.
- В тот же день остановили автомобиль Tesla Roadster с номерами иностранной регистрации.
- Правоохранители выяснили, что его украли из Норвегии 3 года назад.
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