В последний момент: патрульные в Днепре спасли девушку от самоубийства – видео
В Днепре патрульные полицейские успели спасти девушку от трагической гибели вечером 18 апреля. Она хотела броситься с Центрального моста.
Источник:Ситуационный центр города Днепра
На камерах видеонаблюдения правоохранители увидели как девушка собирается спрыгнуть с моста. Они приехали, когда она уже готовилась к прыжку.
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Что известно о попытке самоубийства
- Информацию о намерении девушки совершить самоубийство сообщили на горячую линию 102. На мост выехал экипаж.
- Тем временем дежурные патрульные просмотрели видео с камер наблюдения и нашли четкое место, где она находилась.
- На записи видно, как девушка настраивается на прыжок – оставляет смартфон и усаживается на перила.
- В этот момент к ней подъехали патрульные.
- По информации ситуационного центра самоубийцу остановила сержант полиции Татьяна Остапчук. Она обхватила девушку руками за талию и удерживала.
- Через несколько секунд к ней подбежал напарник – рядовой полиции Николай Котенко. Они вместе тащили суицидницу с перил моста.
Попытка самоубийства на Центральном мосту в Днепре: видео
Самоубийства в Украине: последние случаи
- 18 апреля на Буковине пограничник совершил самоубийство. Как сообщили в ведомстве, вероятно, он застрелился по личным причинам.
- В Харькове мужчина прыгнул из окна многоэтажки в пятницу, 16 апреля. Приехавшие на место Медики констатировали смерть.
- Но есть и счастливые случаи – вечером 7 апреля в Кривом Роге девушка прыгнула с моста в ледяную воду, но ее спасли.
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