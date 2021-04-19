В Днепре патрульные полицейские успели спасти девушку от трагической гибели вечером 18 апреля. Она хотела броситься с Центрального моста.

На камерах видеонаблюдения правоохранители увидели как девушка собирается спрыгнуть с моста. Они приехали, когда она уже готовилась к прыжку. Актуально Чудом выжил: во Львове 33-летний музыкант выпал из окна 5 этажа Что известно о попытке самоубийства Информацию о намерении девушки совершить самоубийство сообщили на горячую линию 102. На мост выехал экипаж.

Тем временем дежурные патрульные просмотрели видео с камер наблюдения и нашли четкое место, где она находилась.

На записи видно, как девушка настраивается на прыжок – оставляет смартфон и усаживается на перила.

В этот момент к ней подъехали патрульные.

По информации ситуационного центра самоубийцу остановила сержант полиции Татьяна Остапчук. Она обхватила девушку руками за талию и удерживала.

Через несколько секунд к ней подбежал напарник – рядовой полиции Николай Котенко. Они вместе тащили суицидницу с перил моста. Попытка самоубийства на Центральном мосту в Днепре: видео Обратите внимание! Ситуационный центр города Днепра – это система ситуационного видеонаблюдения города Днепра, введенная по программе "Безопасный город". Самоубийства в Украине: последние случаи 18 апреля на Буковине пограничник совершил самоубийство. Как сообщили в ведомстве, вероятно, он застрелился по личным причинам.

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Но есть и счастливые случаи – вечером 7 апреля в Кривом Роге девушка прыгнула с моста в ледяную воду, но ее спасли.