Патрульные катера "Айленд" ВМС Украины вышли в море: фото

Украинские патрульные катера типа "Айленд" вышли в Черное море для выполнения задач. Они отправились с Практической гавани Одессы.

Речь идет о патрульных катерах "Славянск" и "Старобельск", которые были введены в состав Военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал".

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Недавно на два переданных от США патрульных катера типа "Айленд" были установлены стволы и автоматы с 25-миллиметровой спаренной артиллерийской установкой 2М-3М. Это средство самообороны кораблей, которое может быть использовано для уничтожения целей на расстоянии до 3 тысяч метров,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в перспективе корабли могут быть вооружены американскими артустановками, которые уже имеют оптико-электронную систему наведения и стабилизации.



Патрульный катер типа "Айленд" в открытом море / Фото "Украинский милитаристский портал"

Что такое катера типа "Айленд"?

"Айленд" – быстроходные патрульные катера береговой охраны США. Они предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.



Украина бесплатно получила два катера. Их передали украинской стороне 27 сентября 2019 года. В состав ВМС ВСУ их ввели в ноябре 2019 года, однако в море они вышли только сейчас.