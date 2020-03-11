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      Патрульные катера "Айленд" ВМС Украины вышли в море: фото

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      Украинские патрульные катера типа "Айленд" вышли в Черное море для выполнения задач. Они отправились с Практической гавани Одессы.

      Речь идет о патрульных катерах "Славянск" и "Старобельск", которые были введены в состав Военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал".

      Смотрите также Украина получит еще катера типа "Айленд" от США: что нужно знать

      Недавно на два переданных от США патрульных катера типа "Айленд" были установлены стволы и автоматы с 25-миллиметровой спаренной артиллерийской установкой 2М-3М. Это средство самообороны кораблей, которое может быть использовано для уничтожения целей на расстоянии до 3 тысяч метров,
      – говорится в сообщении.

      Кроме того, в перспективе корабли могут быть вооружены американскими артустановками, которые уже имеют оптико-электронную систему наведения и стабилизации.


      Патрульный катер типа "Айленд" в открытом море / Фото "Украинский милитаристский портал"

      Что такое катера типа "Айленд"?
      "Айленд" – быстроходные патрульные катера береговой охраны США. Они предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.

      Украина бесплатно получила два катера. Их передали украинской стороне 27 сентября 2019 года. В состав ВМС ВСУ их ввели в ноябре 2019 года, однако в море они вышли только сейчас.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Чорное море Вооруженные силы Украины Водный транспорт
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