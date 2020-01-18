Патрульные задержали пьяного экс-главу ГАИ Ершова в Киеве: что о нем известно – фото

В Киеве за вождение в нетрезвом состоянии задержали полковника милиции, бывшего начальника Государственной автомобильной инспекции Александра Ершова.

Об этом сообщил паблик PITBULL KIEV, активисты которого якобы заметили, как водитель выпившим садится за руль Range Rover возле ночного заведения. Они вызвали полицию и поехали за автомобилем.

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Активисты утверждают, что манера езды у автомобиля была неадекватной, а скорость местами превышала 100 километров в час (в спальном районе) и создавала аварийные ситуации.

Когда водитель заметил, что за ним едет другая машина, он остановился и вышел разобраться. Вскоре подъехали патрульные, которые заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и потребовали документы. После того, как он несколько раз попытался "уйти домой", патрульные решили его задержать.



Задержанный Александр Ершов / фото facebook.com/pitbullkiev



Полиция задержала пьяного Ершова в Киеве / фото facebook.com/pitbullkiev

Около восьми сотрудников полиции задержали Ершова и одели на него наручники. В это время, его жена просила активистов не снимать на камеру процесс задержания.



Водительские права пьяного экс-главы ГАИ / фото facebook.com/pitbullkiev

Что известно об Александре ЕршовеАлександр Ершов, заместитель начальника Департамента ГАИ, был фактическим руководителем автоинспекции один месяц в 2015 году.



Ершова уволили после того, как у него нашли незадекларированный трехэтажный особняк в Киеве. Кроме того, тогда же стало известно, что гаишник подарил дочке на совершеннолетие незадекларированный Range Rover.