Мужчина выбросил окурок из окна автомобиля в столице. Это увидел правоохранитель и решил вернуть ему мусор, правда, довольно нетипичным способом.

Из-за окурка между водителем и полицейским возник спор, сообщает "Киев Оперативный" на своей фейсбук-странице.

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На опубликованном видео видно, как водитель требует от работника полиции объяснений его поступка – тот "вернул" окурок прямо в салон автомобиля.

Хорошо, я выброшу бычок. Можно мне сказать "иди и подними", зачем мне в машину ... А сейчас если пожар был бы, то что?

– говорит водитель.

На это патрульный ответил: "Господи, так бы и было. Сгорел бы, что делать". На дальнейшие претензии от водителя патрульный ответил: "А как ты думал?".

Попросил помощи у Авакова

Позже водитель записал видео, в котором призвал министра внутренних дел Арсена Авакова и его заместителя Антона Геращенко научить подчиненных правилам этикета, а не "хамить, оскорблять и окурки в автомобили бросать".