Отправлю на экспертизу, это дорого, – патрульный поскандалил за цену детской кепки: видео

В Днепропетровской области патрульный пришел в магазин одежды с претензией относительно цены товара. Мужчина угрожал отправить детскую кепку на экспертизу, потому что она, по его мнению, стоила слишком дорого.

Произошел курьезный случай в поселке Царичанка в магазине "Березика". Момент "разборок" попал на камеру наблюдения магазина.

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"Кепка не может столько стоить"

Мужчина пришел в магазин в форме патрульного, хотя, как сам позже рассказал, это было внерабочее время. В начале он высказал претензию, что продавщица находится в лавке без маски. На это женщина сказала, что находится в магазине сама.

Далее патрульный начал просить, чтобы ему показали кепку и высказался о мошенничестве. Мол, кто-то купил в магазине кепку на младенца более чем за 300 гривен. Как позже оказалось, что покупателем кепки был самый патрульный.

Мошенничеством здесь занимаетесь? Покажите мне кепку. Я сейчас отправлю ее на экспертизу. Что это за цены у вас?

– возмутился патрульный.

Патрульный поскандалил за цену детской кепки: смотрите видео

Продавщица на это ответила, что мужчина даже не представился, кто он вообще такой. На обвинения же ответила, что патрульный вообще не может вмешиваться в ценовую политику магазина.

В дальнейшем она показала ему более дорогие кепки – за 400 и 500 гривен. Женщина также добавила, что она платит налоги и никого не заставляла покупать эту кепку.

На это мужчина снял свою форменную кепку и сказал, что она стоит 150 гривен. Закончился инцидент тем, что женщина рассмеялась и сказала принести кепку обратно. Она пообещала вернуть деньги за возвращенный товар. Тогда патрульный сказал "хорошо" и не попрощавшись ушел.